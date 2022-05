BoJack Horseman: Les meilleures blagues sur les vraies stars d’Hollywood

Netflix

La série créée par Raphael Bob-Waksberg est l’une des meilleures animations pour adultes jamais créées. Vous pouvez le regarder en intégralité sur Netflix.

©IMDBLa série s’est terminée en 2020.

Parler d’animations pour adultes nous oblige à mentionner l’une des meilleures productions qui fait partie de l’ensemble du catalogue des fictions originales de Netflix. On parle de cavalier bojackcréé par Raphaël Bob Waksberg et diffusé pendant six saisons entre 2014 et 2020. Diverses stars de Hollywood, dont beaucoup étaient des versions exagérées de célébrités réelles qui faisaient aussi parfois des blagues avec leurs noms. Mais quels étaient les meilleurs ?

+Les meilleurs camées de blagues des stars d’Hollywood

5 – Quentin Tarantulino

Le célèbre réalisateur, Quentin Tarantinoa été joué par Kévin Bigley et est apparu pour tourner le film de Monsieur Cacahuète comme une parodie du cinéaste derrière des œuvres comme Kill Bill. Comme son nom l’indique, il a été dépeint comme une tarentule et est devenu un fan des idées de Todd Chávez pour les mettre dans vos projets.

4 – Ethan Hawk et Cameron Crowe

Dans ce cas, il s’agit de simples camées qui font des blagues avec des noms de famille. Alors que l’acteur Chevalier de la lune est représenté comme un aigle, le directeur de presque connu apparaît sous la forme d’un corbeau. Simple mais efficace.

3Andrew Garfield

Interpreté par Paul F. Tompkins (qui fait aussi la voix de Monsieur Cacahuète), l’apparence de Garfield est utilisé pour le comparer avec le dessin animé de chat Garfield et cela le transforme en un amateur de lasagnes et un haineux du lundi en série. Dans ce cas, le plus est donné car le véritable acteur a reconnu qu’il avait regardé la série et s’y était très identifié. bo jack.

2-Justin Bieber

Bien qu’il n’apparaisse pas avec le nom de Justin Bieberc’est clair que Joey Pogo C’est une parodie claire de l’icône pop. Le fait de couleur est que ce personnage allait être joué par Zack Efronqui semblait être un fan de cavalier bojack et il avait l’habitude de rendre souvent visite aux écrivains, mais quand ils lui ont proposé le rôle, ils ont reçu une réponse négative. Pour cette raison, la production a choisi Hillary Swank mettre la voix.

1 – Margo Martindale

Présenté comme « L’actrice de caractère Margo Martindale »est l’une des meilleures interventions de la série animée de Netflix. A chacune de ses apparitions, on lui confie un rôle bien précis qui en fait presque un hommage à l’actrice de Les Américains qui a généralement des rôles bien précis à chaque fois qu’il doit travailler. La meilleure chose est que le vôtre margo martindale accepté d’exprimer le personnage.

