Le mélange à crêpes Walmart et Kroger est rappelé pour d’éventuels fragments de câble

Attention, acheteurs Walmart et Kroger : un mélange de crêpes et de gaufres au babeurre vendu dans tout le pays fait l’objet d’un rappel.

Samedi, Continental Mills a émis un rappel national pour un seul lot de mélange à crêpes et gaufres au babeurre Great Value, expliquant que le produit avait été contaminé par des corps étrangers. Great Value est l’une des marques maison de Walmart.

Continental Mills a partagé que « des fragments d’un câble utilisé pour nettoyer la chaîne de traitement ont été découverts dans une quantité limitée de produit » dans sa déclaration sur le rappel.

La veille, le 18 mars, Continental Mills a rappelé la version Kroger de la société pour la même raison.

Le Kroger Buttermilk Pancake & Waffle Mix a été distribué dans les États suivants : Alabama, Arkansas, Floride, Géorgie, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiane, Missouri, Michigan, Mississippi, Ohio, Caroline du Sud, Tennessee, Texas, Virginie et Virginie-Occidentale.

La boîte du mélange à crêpes Kroger rappelé. FDA

Le mélange pour crêpes et gaufres au babeurre Kroger est emballé dans une boîte portant le code UPC 01111088219. Les codes de lot sont KX2063 et KX2064 avec une date de péremption du 1er septembre 2023 et du 2 septembre 2023.

Les produits Great Value concernés identifiés ont le CUP de 078742370828, le code de lot KX2063 et une date de péremption du 1er septembre 2023. Le produit, vendu dans les magasins de détail Walmart, a été distribué dans tout le pays.

Si vous avez l’une des boîtes rappelées, vous devez la jeter ou vous pouvez retourner au magasin pour un remplacement ou un remboursement, a déclaré la société.

Selon les avis de rappel, personne n’a été blessé ou n’a signalé avoir ouvert une boîte contaminée.

Toute personne ayant des questions peut appeler la ligne d’assistance téléphonique de rappel de Continental Mills au 1-800-578-7832. Les lignes sont ouvertes du lundi au vendredi de 7 h à 16 h PT.