« The Wonder Years » EN LIGNE : comment et à quelle heure voir la nouvelle version de « The Wonder Years »

Inspirée de la série emblématique de 1988 du même nom, « The Wonder Years » est une série de croissance qui se concentre sur la famille Williams. Ce remake met en vedette Elisha « EJ » Williams et développé par Saladin K. Patterson pour ABC.

Se déroulant à la fin des années 1960, la série suivra les hauts et les bas des Williams, une famille afro-américaine de la classe moyenne vivant à Montgomrey, en Alabama. L’histoire sera présentée à travers les yeux de Dean, 12 ans, qui se souvient de tous les moments d’espoir et d’humour qu’il a vécus avec sa famille pendant une période mouvementée.

Dulé Hill, Saycon Sengbloh, Laura Kariuki et Julian Lerner complètent le casting principal de « Les belles années”. Tandis que Don Cheadle prête sa voix en tant que narrateur de la série en tant qu’homologue adulte de Dean.

Les Williams, la famille à l’affiche de la nouvelle version de « The Wonder Years » (Photo : ABC)

COMMENT ET À QUELLE HEURE POUR VOIR LA NOUVELLE VERSION DE « LES MERVEILLEUSES ANNÉES » ?

La nouvelle version de « Les années merveilleuses « Ceci sera publié mercredi 22 septembre A 20h30 aux États-Unis à travers abc . Il sera également disponible sur le service de streaming Hulu .

. « Les belles années« Sera également en première dans Disney+ via le hub de streaming Star Plus en tant que série originale dans certains pays. En Amérique latine, la série est diffusée en tant que Étoile + original.

QUE SE PASSERA-T-IL LORS DE LA PREMIÈRE DE « THE WONDER YEARS » ?

D’après le synopsis du premier chapitre du reboot de « Les années merveilleusesLuttant pour savoir où il s’intègre, Dean décide de poursuivre sa vocation de « Grand rassembleur » et essaie d’organiser le premier match de baseball intégré entre son équipe et l’équipe de son ami Brad.

Sur le nouveau projet, Lee Daniels servira de producteur exécutif, tandis que l’acteur Fred Savage, un ancien leader de la distribution originale (Kevin Arnold), produira et dirigera le pilote.