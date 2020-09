Euphoria Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et vous devez connaître une nouvelle mise à jour !!

La série la plus populaire de 2019 sera probablement de retour avec une toute nouvelle saison bientôt. Euphoria est basé sur un ensemble israélien du même titre avec American Idol. L’émission a été un énorme succès et a été diffusée sur HBO. Euphoria Season One a également acclamé des témoignages favorables et des notes plus élevées.

Plus de 5,5 millions de téléspectateurs regardent la série sur chacune des plateformes HBO. Le spectacle peut également être accessible à Disney +. Francesca Orsi, vice-présidente de HBO, a déclaré: «Le créateur d’Euphoria, Sam Levinson, a assemblé un monde fantastique avec une distribution extraordinaire dirigée par le extrêmement talentueux Zendaya. Nous sommes tellement reconnaissants qu’il ait choisi HBO comme maison avec cette émission révolutionnaire.

À la suite de ces personnalités complexes, nous nous attendons à ce que leurs voyages continuent à travers le monde difficile dans lequel ils vivent.

Histoire d’Euphoria Saison 2

La série suit le groupe d’adolescents au lycée où leur vie tourne autour de l’amour, des médicaments et du sexe. Le spectacle se déroule dans les années 1990. Dans la saison deux, nous pourrions anticiper le suivi de la saison deux. Il n’y a pas de mise à jour concernant la confirmation officielle du spectacle. Mais on peut s’attendre à ce que la série soit fascinante en tant que saison 1. Les amoureux se demandent si Rue reviendra ou si elle est morte dans la saison 1. Le spectacle est également célèbre en raison de sa bande originale.

Acteurs de la saison 2 d’Euphoria

Le casting vedette de la série doit être Zendaya, qui reprendra sa saison 2. Un autre casting comprendra Jules comme Hunter Schafer, Lexi comme Maude Apatow, Fezco comme Angus Cloud, Kat comme Barbie Ferreira, Leslie comme Nika King, Maddy comme Alexa Demie, Nate comme Jacob Elordi, Christopher comme Algee Smith, Cal comme Eric Dane et Cassie comme Sydney Sweeney.

Date de sortie de Euphoria Saison 2

L’émission avait été confirmée pour la saison 2 en 2019 après le lancement de la saison 1. HBO n’a pas confirmé la date de sortie. La fusillade devait commencer mais est maintenant retardée en raison de l’épidémie internationale actuelle. On peut anticiper le salon à partir de 2021 ou 2022.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂