Michael Stipe révèle que REM ne se reverra plus jamais

Ce mardi 21 septembre, cela fait officiellement dix ans depuis la séparation de REM, un groupe dont on se souvient à ce jour comme l’un des plus grands représentants du rock alternatif qui a décidé de se dissoudre après 30 ans d’expérience, offrant au public des chansons inoubliables telles que « Homme sur la Lune », « Perdre ma religion » ou « C’est la fin du monde ».

Michael Stipe, qui était le leader et chanteur du groupe, a récemment donné une conférence avec la station de radio WNYC (via NME) dans laquelle il a pris comme référence un article de Rolling Stone publié en 2019 dans lequel il était spéculé qui étaient les Iconic groupes de rock avec une plus grande chance de se réunir pour les années à venir.

Stipe a été brutal avec la décision prise par les membres de REM : le groupe ne se reverra plus jamais : « Nous avons décidé quand nous nous sommes séparés que ce serait vraiment de mauvais goût et probablement ambitieux, ce qui pourrait être l’impulsion pour de nombreux groupes à se réunir « , a commenté le musicien à Alison Stewart du programme « All Of It ».

Nous n’en avons vraiment pas besoin et je suis très heureux de l’héritage de 32 ans de travail que nous avons.

Après l’interview, le compte Instagram officiel de REM a republié le message avec lequel le groupe a annoncé sa séparation en 2011. « Nous sommes repartis avec un grand sentiment de gratitude, de détermination et d’étonnement pour tout ce que nous avons accompli. A tous ceux qui ont été touchés par notre musique, notre profonde appréciation pour l’écoute. »

REM a sorti un total de 15 albums studio, dont le dernier est sorti en mars 2011 sous le titre « Collapse Into Now ». Ce dernier matériel n’a pas été promu avec une tournée. La chose la plus proche d’une réunion que le groupe a eue était en 2016 lorsqu’ils ont joué lors d’une soirée privée en France pour Bertis Downs, leur ancien manager.