Réglage du moniteur: trouver la hauteur idéale

Quiconque est assis au PC toute la journée peut le savoir: le dos fait mal, les yeux sont secs. Un moniteur mal positionné est souvent à blâmer. Nos conseils simples vous montrent comment régler correctement le moniteur.

Moniteur PC: à au moins un demi-mètre

Selon l’association industrielle Bitkom, 48% de tous les employés travaillaient sur des ordinateurs en 2018. Il n’est donc vraiment pas étonnant que de plus en plus de gens se plaignent de maux de dos ou de sécheresse oculaire. Le soi-disant «syndrome des yeux de bureau» en particulier est souvent sous-estimé. Lorsque vous travaillez avec des moniteurs, le clignotement d’un œil est réduit, le film lacrymal naturel n’est plus renouvelé aux intervalles corrects – résultat: les yeux se dessèchent. Cela peut rendre la cornée rugueuse, ce qui, dans les cas extrêmes, peut entraîner des troubles visuels.

Beaucoup sont assis trop près du moniteur du PC

L’erreur la plus courante est probablement trop proche du moniteur. Pour protéger les yeux, il devrait au moins un demi-mètre rester à l’écart. Soit dit en passant, le ruban à mesurer n’a pas besoin d’être déballé pour cela: une distance de bout de bras est une bonne règle de base facile à retenir. Vous devez également régler le moniteur pour qu’il Bord supérieur au niveau des yeux ou légèrement en dessous est situé.

Les yeux doivent être légèrement dirigés vers le bas lorsque vous regardez le centre de l’écran. UNE Inclinaison d’environ 20 degrés vers l’arrière permet une position confortable de la tête. Avec cette posture, la tête n’est ni étirée trop en arrière ni inclinée vers l’avant. De cette façon, la région des épaules et du cou ne sont pas trop sollicitées.

Position assise incorrecte et correcte lorsque vous travaillez sur l'ordinateur.

Lorsque emplacement optimal Pour le moniteur, il est préférable de choisir une position parallèle à la fenêtre ou à la source lumineuse respective et non devant ou derrière elle. La raison: c’est ainsi que vous évitez les reflets irritants qui fatiguent l’œil.

Conseils pour entre

C’est un truisme – mais c’est vrai: vous devriez donnez régulièrement une pause à vos yeux. C’est très facile, par exemple, en visant un objet dans la pièce qui se trouve à au moins six mètres. Cela donne aux yeux un équilibre important pour le moniteur. Et même si cela semble étrange: si vous vous couvrez régulièrement les yeux avec vos mains, vous faites quelque chose de bien, car l’obscurité et la chaleur vous aident à vous détendre. Important: gardez simplement les yeux fermés, mais n’exercez aucune pression.

De simples étirements et étirements aident à lutter contre d’autres tensions; même une courte promenade soulage les os fatigués et peut faire des merveilles. Des bâillements copieux occasionnels détendent les muscles du visage et hydratent les yeux. Et si les plaintes deviennent perceptibles: réajustez le moniteur, le clavier et la hauteur de la chaise de bureau. Cela vaut la peine d’expérimenter pour trouver la posture idéale pour vous-même.