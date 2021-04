La mort d’Helen McCrory ce vendredi à 52 ans a choqué toute l’industrie. L’actrice a eu une longue carrière qui l’a trouvée dans les grandes productions hollywoodiennes. Cependant, un public plus jeune se souvient d’elle principalement pour son rôle de Polly Gray dans la célèbre série Peaky Blinders. Cillian Murphy, star du programme de la BBC, Il s’est exprimé sur la triste nouvelle et a envoyé un message émouvant pour dire au revoir à son partenaire.

Le décès a été confirmé dans la matinée par son mari Damian Lewis, qui a rapporté que sa femme était décédée « paisiblement à la maison entouré d’une vague d’amour d’amis et de famille ». L’interprète luttait contre le cancer et ces derniers mois, elle était absente de la scène. Sa dernière apparition était dans le rôle de Sonia Woodley QC dans l’émission britannique Quiz.

Les condoléances pour la perte ont été ressenties sur les réseaux sociaux et le compte officiel de Peaky Blinders a dédié ces mots sincères: «La performance d’Helen en tant que Polly Gray était inspirante, joyeuse, transgressive, drôle et incroyablement émouvante. En tant que personne, elle était charismatique hors du commun et profondément attentionnée. Nous nous sentons très privilégiés d’avoir travaillé avec elle au cours de la dernière décennie. Toutes nos pensées et notre amour vont à Damian et à sa famille « .

De plus, le créateur de la série Steven Knight a également souhaité se joindre au rappel. «Helen était l’une des grandes actrices de sa génération. Elle était si puissante et contrôlée et c’est très triste. « , Il a parlé de la femme avec qui il a partagé la production de 2013 à 2019.

Cillian Murphy et Helen McCrory dans Peaky Blinders (BBC)



Message émotionnel de Cillian Murphy pour renvoyer Helen McCrory

Murphy, l’interprète de Thomas Shelby, n’a pas été en reste et a été vraiment affecté par ce qui s’est passé. « Cela me fait mal au cœur de perdre une si chère amie. Helen était une personne belle, aimante, drôle et compatissante. Elle était aussi une actrice talentueuse, intrépide et magnifique. Elle a élevé et humanisé chaque scène, chaque personnage qu’elle jouait. C’était un privilège d’avoir travaillé avec cette femme brillante, ayant partagé tant de rires au fil des ans. Mon ami me manque. Mon amour et mes pensées vont à Damian et à sa famille. « a déclaré dans une déclaration à EW.

Même Caryn Mandabach, producteur exécutif de Peaky Blinders, a reconnu dans son message que l’actrice était la seule à pouvoir jouer dans la série si Murphy n’était pas là. « Quand Steve a conçu le personnage de Polly pour la première fois, il a dit que si quelque chose arrivait à Tommy, Polly reprendrait l’entreprise. Seule une actrice avec la profondeur d’humanité que possédait Helen aurait pu assumer ce rôle. », Il a dit.

D’autre part, McCrory restera également dans les mémoires pour son personnage de Narcissa Malfoy dans les trois derniers films de Harry Potter. JK Rowling, auteur des livres, s’est joint aux réactions, était l’un des plus choqués et posté sur Twitter: « Je suis bouleversée d’apprendre la mort d’Helen McCrory, une actrice extraordinaire et une femme merveilleuse qui nous a quittés trop tôt. Mes condoléances à sa famille, en particulier à son mari et à ses enfants. Des nouvelles tout simplement déchirantes. »