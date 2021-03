Cette powerbank sert également au démarrage de votre voiture et peut être la vôtre pour 40 euros

Chargez votre smartphone et démarrez la voiture grâce à ce powerbank

Il n’y a pas quelques utilisateurs qui, lors de l’achat d’un nouveau smartphone, regardent l’écran, le processeur et même le design, mais la vérité est qu’il n’y en a pas beaucoup qui donnent la priorité à l’autonomie. en dépit d’être l’un des éléments les plus importants d’un terminal mobile.

Car il est inutile d’avoir un processeur Qualcomm Snapdragon 888 ou 12 Go de RAM si alors en milieu de matinée on devient fou à la recherche d’une prise. Heureusement, il existe des accessoires pour atténuer ce désastre et il ne fait aucun doute que les banques d’alimentation sont devenues essentielles pour tous ceux qui sont loin de chez eux pendant de longues périodes.

Maintenant, il y a des powerbanks et il y a des powerbanks. Par exemple celui que nous vous apportons aujourd’hui, ce qui nous permet non seulement de recharger notre smartphone mais aussi de démarrer la voiture. Et tout cela pour seulement 40 euros.

Chargez votre smartphone et démarrez la voiture pour seulement 40 euros

Comme nous l’avons déjà dit, les banques d’alimentation sont la meilleure option pour tous ceux qui ont soit un smartphone avec peu d’autonomie, soit besoin d’un supplément pour arriver à la fin de la journée.

Ils sont peu coûteux, peuvent être transportés dans une mallette, un sac à main ou un sac à dos et vous permettent de recharger un appareil électronique plusieurs fois avant qu’il ne soit épuisé. Cependant, le modèle que nous avons ici permet non seulement tout cela mais cela sert aussi à démarrer une voiture.

Et qui voudrait un powerbank pour démarrer une voiture? Mettons-le dans le pire des cas. On entre dans le garage, on met la clé dans la voiture et ça ne démarre pas: la batterie est morte. Eh bien imaginez maintenant que nous avons cette batterie, grâce à elle nous aurons sauvé cette situation.

Cette batterie a une capacité de 11,100 mAh, elle est compatible avec presque tous les utilitaires conventionnels et ça peut être tout à nous pour seulement 40 euros. Que demander de plus?

