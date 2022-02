Ray Fisher, Charlie Hunnam et bien d’autres rejoignent Rebel Moon de Zack Snyder sur Netflix

Le casting du prochain film de Zack Snyder, Lune rebelle, prend rapidement forme. Il a été révélé précédemment que Sofia Boutella dirigerait le casting du film d’aventure de science-fiction et maintenant l’ensemble continue de croître avec l’ajout de quatre nouveaux noms. Selon The Hollywood Reporter, Ray Fisher, Charlie Hunnam, Bae Doona et Djimon Hounsou rejoignent le projet dans des rôles vedettes. Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi et Sky Yang font également partie du casting.

Snyder réalise et co-écrit le scénario avec Armée des morts co-scénariste Shay Hatten et 300 co-scénariste Kurt Johnstad. Snyder et Johnstad sont également crédités pour l’histoire. Lune rebelle raconte l’histoire « d’une paisible colonie aux confins de la galaxie qui est menacée par les armées d’un régent tyrannique nommé Bélisaire. Désespéré, les colons envoient une jeune femme au passé mystérieux chercher des guerriers des planètes voisines pour les aider à faire un support. »

Aucun détail sur le personnage de Hunnam n’a été révélé. Apparemment, Hounsou jouera un personnage nommé général Titus, bien que l’on ne sache pas s’il sera un ami ou un ennemi du protagoniste. Bae jouera un ennemi décrit comme « compétent avec une épée » tandis que Fisher jouera un combattant de la résistance nommé Blood Axe. Ce projet réunit également Fisher avec Snyder après que les deux aient travaillé ensemble sur Ligue des Justiciers avant que Joss Whedon ne prenne la tristement célèbre direction.

Snyder produira Lune rebelle avec sa femme et partenaire de production, Deborah Snyder, ainsi que Wesley Coller à travers la bannière The Stone Quarry du trio. Eric Newman de Grand Electric produira également. Bergen Swanson et Sarah Bowen de Grand Electric sont productrices exécutives avec Hatten et Johnstad.

« C’est moi qui grandissais en tant que fan d’Akira Kurosawa, un Guerres des étoiles fan », a déclaré Snyder lors de l’annonce du projet, taquinant le début d’une nouvelle franchise. « C’est mon amour de la science-fiction et une aventure géante. Mon espoir est que cela devienne aussi une propriété intellectuelle massive et un univers qui peut être construit… J’ai passé les deux ou trois dernières années à construire cet univers. Chaque coin doit être peint. J’ai fait des dessins, dessinant constamment et cultivant vraiment son sol fertile pour rendre ce monde pleinement réalisé.

Lune rebelle Le tournage devrait commencer en avril et devrait se terminer d’ici novembre de cette année. À l’heure actuelle, il est prévu que l’histoire soit racontée en deux parties, ce qui explique la longueur de la production. Une date de sortie n’a pas encore été fixée, mais le film se dirigera vers Netflix.





