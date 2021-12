Keanu Reeves a révélé à quel film il voulait faire une suite et ne pouvait pas

Sur la base que Keanu préfet une suite à MatriceAvec un personnage qui a terminé sa trilogie il y a 20 ans et se croyait mort, tout peut arriver dans les longs métrages qu’il a réalisés. Dans ce contexte, il y a un personnage qui semble être le faible pour cet acteur de 57 ans, dont il aimerait faire une suite mais ne reçoit pas l’aval du studio. Il s’agit de Constantin, un film dans lequel il a joué en 2005.

Dirigée par François Laurent, Constantin Il s’inspire du personnage de CC qu’il était à la fois un sorcier et une personne capable d’exorciser tous les démons. Le personnage a parcouru la fine ligne entre l’enfer et le paradis, ce qui lui a permis d’affronter les créatures les plus redoutables. Avec un casting qui comprenait des personnages tels que Rachel Weisz Oui Tilda swinton, le box-office récolté n’était que de 230 millions de dollars, sur un budget de 100 millions.

Cela fait Photos de Warner Bros., le studio derrière Constantin, il n’a même pas pris la peine de penser à une suite. Aujourd’hui, alors que tous les projets sont presque par définition considérés comme des trilogies, Reeves est impatient de reprendre son rôle de super-héros. Cela a été confirmé dans une interview avec Stéphane Colbert, où il a donné des détails à ce sujet.

Colbert Il a demandé Keanu préfet s’il y avait un autre personnage sur lequel vous auriez aimé faire un nouveau film, même un sur « Celui que personne ne demande ». Sans hésiter, l’acteur a souligné Constantin: « J’aimerais jouer Jean Constantin encore une fois. j’ai essayé, j’ai essayé Stéphane. J’aimerais ». Bien qu’il n’ait pas précisé les raisons pour lesquelles le projet n’a pas abouti, il est clair que le mauvais accueil et les critiques acerbes (46 % d’approbation en Tomates pourries) n’étaient pas très utiles.

Les chiffres de Keanu Reeves pourraient vous faire reconsidérer

Malgré le fait qu’en 2005 Keanu préfet Il était déjà un acteur prestigieux, dans la dernière fois il est devenu l’un des favoris sur Internet, ce qui pourrait justifier un retour de Constantin, compte tenu de la facilité avec laquelle il serait de promouvoir le film. Mais ils peuvent aussi être soutenus par les chiffres du box-office : grâce aux 43 films qui le mettent en scène, plus de 3,8 milliards de dollars ont été récoltés dans le monde. En fait, il est classé 219e comme l’artiste le plus rentable de l’histoire, dans un classement qui mène Stan lee et qui a en second lieu Samuel L. Jackson.

