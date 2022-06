« Mme. Marvel” : qu’est-ce que le bracelet de Kamala Khan exactement

« Mme Merveille« , la nouvelle série Marvel et Disney Plus, créée le 8 juin 2022 et dans son premier épisode a révélé que l’origine de la super-héroïne interprétée par Iman Vellani et celui de ses pouvoirs est différent de celui présenté dans les comics Marvel.

Dans le matériel source, Kamala Khan est une adolescente avec un gène inhumain qui acquiert ses pouvoirs lorsqu’elle est exposée aux Terrigen Mists. Cependant, cela a été changé dans la fiction créée par Bisha K. Ali en raison du fait qu’il n’est pas clair si les Inhumains existent dans la chronologie principale de l’univers cinématographique Marvel (MCU, pour son acronyme en anglais).

Alors que dans le premier chapitre de « Mme MerveilleOn montre que Kamala acquiert ses capacités particulières lorsqu’elle enfile un mystérieux bracelet qu’elle a hérité de sa grand-mère.

Kamala Khan regardant le bracelet de sa grand-mère dans le premier épisode de « Ms. Marvel » (Photo : Disney Plus / Marvel Studios)

QU’EST-CE QUE LE « MS. MERVEILLE »?

Bien que Kamala elle-même n’ait aucune idée d’où viennent les pouvoirs qui lui permettent de créer des constructions d’énergie, il est possible que le bracelet qui l’a dotée de ces capacités soit de nature cosmique ou extraterrestre.

Apparemment à la première de « Mme Merveille”, le bracelet était dans une boîte antique de la grand-mère de Kamala. Sa famille au Pakistan l’a envoyée parce qu’ils considéraient que la vieille femme vivait dans une sorte de monde de rêve. D’après l’apparence de l’artefact, il pourrait s’agir de quelque chose qui a été transmis de génération en génération avant d’arriver entre les mains de Kamala.

La surface du bracelet est recouverte de symboles étranges et la figure du soleil est similaire aux logos utilisés par les Kree dans les bandes dessinées de merveille. Ce dernier serait logique compte tenu de la connexion de Capitaine Marvel avec la race extraterrestre scientifiquement avancée.

Il n’y a pas d’analogue direct de bande dessinée pour le bracelet de Kamala Khan, cependant, Marvel a annoncé que les modifications apportées à ce personnage sont liées à ce qui est prévu pour « les merveilles”, par conséquent, il aurait une nature cosmique.

Cependant, comme le souligne Screen Rant, il est possible que Marvel adapte les Inhumains et que le bracelet soit un activateur qui a libéré le Terrigen Mist autour de Kamala et déclenché son gène inhumain dormant.