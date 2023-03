La nouvelle maman dit que le congé de maternité est «paresseux»

Une maman a quelques-uns des conseils les moins conventionnels pour les nouvelles mamans. Elle pense qu’elles doivent simplement se remettre de l’accouchement et retourner au travail dès que possible, car le congé de maternité est essentiellement pour les fainéants.

C’est certainement une façon de voir les choses !

Maman Jaelyn Cox dit que les femmes qui prennent un congé de maternité sont « paresseuses ».

Cox est une mère de deux enfants de 29 ans de Glasgow, en Écosse, qui vient de donner naissance à son deuxième enfant en janvier 2023. Elle dit qu’elle est retournée au travail cinq jours seulement après l’accouchement et pense que les autres mères devraient faire de même.

Cox travaille comme danseuse exotique et mannequin OnlyFans et veut donner à ses deux filles la meilleure vie possible, alors elle est retournée au travail immédiatement. Son petit ami n’approuve pas, mais elle a quand même repris son travail tout de suite et dit que les autres mères devraient faire de même.

Elle a déclaré au journal britannique The Sun qu’elle pensait que les mères qui prenaient un congé de maternité « sont simplement paresseuses et cherchent une excuse ».

Cox a également averti les mères que laisser la maternité «prendre le contrôle de votre vie» les rendrait déprimées.

« Chaque enfant a besoin d’une maman heureuse et avoir une pause de vos enfants est [a] bonne chose », a-t-elle déclaré au Sun. « Je pense qu’il est important de revenir à votre ancienne vie et de reprendre une routine de travail. »

Elle a poursuivi en disant que « s’asseoir à la maison et laisser » être maman « prendre le contrôle de votre vie ne fera que vous déprimer. »

Bien sûr, des conditions comme la dépression post-partum pourraient aussi avoir quelque chose à voir avec la dépression. C’est littéralement dans le nom.

Et la dépression post-partum est extrêmement courante – 1 mère sur 7 souffre de PPD, et jusqu’à 80% ressentiront des sentiments de dépression ou d’anxiété après l’accouchement. Même s’ils retournent immédiatement au travail.

Cox dit également que les femmes devraient donner la priorité à la perte de poids et au maintien de leur silhouette après l’accouchement afin que leurs partenaires ne les trompent pas.

« Je pense qu’aller au gymnase la deuxième semaine et suivre un régime est indispensable après l’accouchement », a-t-elle déclaré au Sun.

Alors que les médecins disent que les mères peuvent commencer à faire des exercices légers après la naissance dès qu’elles se sentent prêtes, beaucoup recommandent d’attendre six à douze semaines après l’accouchement avant de faire quelque chose d’épuisant. C’est si vous avez eu une grossesse et un accouchement sans complications – sinon, vous devrez peut-être attendre plus longtemps. Et comme le montre la vidéo ci-dessous, les nouvelles mamans ne devraient reprendre l’exercice que lorsque leur corps est prêt.

Mais Cox n’est pas d’accord, affirmant que les mères devraient donner la priorité à leur apparence après l’accouchement. Il est important « que votre relation redevienne belle pour votre partenaire », dit-elle.

Sinon, dit-elle, « leur partenaire finit par les tromper » parce qu’ils « se laissent aller après avoir accouché et prennent du poids ».

Les experts disent que la vie post-partum est mieux gérée avec une approche plus douce.

En 2018, la psychologue et experte en post-partum, la Dre Robyn Stein DeLuca, a déclaré à YourTango qu’être « généreux » envers soi-même est la clé pour survivre aux premiers jours de la parentalité.

« Il n’y a pas moyen de contourner cela », a écrit DeLuca, « il est difficile d’apprendre à prendre soin d’un nouveau-né qui ne peut communiquer qu’en pleurant ou en ne pleurant pas. »

Histoires liées de YourTango :

« Il est difficile de vivre avec seulement quelques heures de sommeil. Et plus encore pendant que vous vous remettez d’avoir accouché, en particulier par césarienne », a-t-elle poursuivi.

DeLuca recommande de vous accorder la plus grande pause possible pendant que vous récupérez et de vous appuyer sur votre partenaire pour un soutien émotionnel, sans essayer de lui faire plaisir au gymnase.

Et en parlant de gym, DeLuca dit aussi que oui, l’exercice peut aider, surtout si vous souffrez de dépression post-partum. Mais « 20 à 30 minutes de marche rapide 4 à 5 fois par semaine » suffiront à la plupart des mamans.

Différentes approches fonctionnent pour différentes mères, bien sûr, et tous les choix sur la façon de gérer la vie après l’accouchement sont valables tant qu’ils sont en bonne santé et en sécurité. Mais il n’y a rien de « paresseux » à prendre le temps de se laisser récupérer ou de passer du temps avec son bébé. La parentalité est déjà assez difficile sans essayer d’adhérer à ces normes !

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d’intérêt humain.