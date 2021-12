Jurassic World: Dominion Villain est un personnage hérité

Plusieurs personnages hérités de parc jurassique devraient jouer un grand rôle dans la suite à venir, Jurassic World : Dominion, avec le réalisateur Colin Trevorrow révélant maintenant que l’on jouera le principal méchant du film. Mais pas de panique, Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm ne sont pas passés du côté obscur. Au lieu, Jurassic Parks’ Lewis Dodgson reviendra aux côtés du trio bien-aimé, joué par L’incroyable Spider-Man 2 Campbell Scott.

« Il est le méchant principal dans les deux [Crichton’s] romans, et je pense que ce que Campbell a fait avec le personnage est tout simplement incroyable. J’ai hâte que les gens le voient.

Dodgson, nous avons Dodgson ici ! Apparaissant dans le premier parc jurassique En 1993, et surtout connu pour que personne ne se soucie de ce qu’il a à dire, Lewis Dodgson était à l’origine joué par Cameron Thor. Chef de recherche impitoyable et sans humour chez Biosyn, Dodgson embauche Dennis Nedry pour voler des embryons de dinosaures à Jurassic Park. Bien que ce plan particulier ne se soit pas déroulé comme il l’avait prévu, la récente révélation de Trevorrow lors d’une conversation avec EW suggère certainement que Dodgson reviendra avec un tout nouveau complot néfaste dans Jurassic World : Dominion.

Alors que les détails de l’intrigue pour Jurassic World : Dominion sont pour la plupart gardés secrets, le dernier film de la franchise en cours, Jurassic World : Royaume déchu, s’est terminé avec plusieurs espèces différentes de dinosaures maintenant lâchées sur le monde. Ainsi, on s’attend à ce que Jurassic World : Dominion trouvera le Dr Ian Malcolm de Jeff Goldblum, le Dr Alan Grant de Sam Neill et le Dr Ellie Sattler de Laura Dern amenés pour aider à arrêter les bêtes préhistoriques aux côtés du monde jurassique Chris Pratt et Bryce Dallas Howard.

De plus amples détails sont en grande partie inconnus, mais les événements de Jurassic World : Dominion verra le trio original ramené dans la mêlée préhistorique, unissant ses forces avec du monde jurassique Bryce Dallas Howard et Chris Pratt afin d’aider à lutter contre la menace des dinosaures, et sans aucun doute mettre un terme à tout plan diabolique que Lewis Dodgson a dans sa manche.

Alors que certains s’attendaient à ce que parc jurassique gang d’avoir un rôle mineur dans les procédures, le réalisateur Colin Trevorrow a taquiné à quel point la distribution originale des personnages sera critique pour les événements de Jurassic World : Dominion. « Ce sont de si grands personnages dans le film. Ce n’est pas un caméo », a déclaré le cinéaste plus tôt cette année. « Ils sont dans tout le film, donc je pense qu’il sera difficile de commercialiser le film sans les révéler parce qu’ils sont partout. Je pense que leurs rôles sont aussi importants que ceux de Chris et Bryce. Donc c’est vraiment une histoire qui est constituée de deux lignes parallèles qui se rapprochent de plus en plus jusqu’à ce qu’elles entrent en collision. La chose que je pourrais faire qui montrerait le plus de respect à ces personnages est de les mettre dans une aventure ensemble et pas de les faire simplement s’asseoir. Je ne Je ne veux pas qu’ils commentent ce qui se passe. Je veux qu’il y participe. C’est donc ce que nous avons fait. »





Suite à une série de retards, Jurassic World : Dominion est maintenant prévu pour une sortie en salles le 10 juin 2022 par Universal Pictures et met en vedette Daniella Pineda, Isabella Sermon, Justice Smith, Omar Sy et BD Wong aux côtés de Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum.





Jurassic World: Répartition de l’aperçu de Dominion IMAX, voici ce que nous avons appris Les premières images pleines d’action de Jurassic World: Dominion sont arrivées aux côtés des projections IMAX de F9.

