The Witcher: Blood Origin: la série dérivée de Netflix dévoile une nouvelle bande-annonce

La série »The Witcher: Origine du sang » vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour l’impressionnant spin off de la saga. L’aperçu nous donne un premier aperçu de l’histoire qui se déroule 1 200 ans avant les événements de Geralt de Riv dans la série originale de Netflix.

L’histoire suit Fjall’ Stoneheart, Eile ‘The Skylark’ Lithe et Scian, interprétés par Laurence O’Fuarain, Sophie Brun Oui Michelle Yeo, respectivement, où des batailles sanglantes et des rituels magiques choquants nous attendent. »The Witcher : Blood Origin » sortira sur Netflix le 25 décembre.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Henry Cavill quittera la série The Witcher avec Liam Hemsworth le remplaçant







La série située dans le passé, raconte l’histoire de la création du premier sorceleur sur le Continent, avec des personnages créés spécialement pour l’univers de la série Netflix, puisqu’ils n’apparaissent dans aucun des romans « The Witcher » écrits par Andrzej Sapkowski ni dans aucun des jeux vidéo de la franchise.

Au-delà de raconter les origines des sorciers, « Blood Origin » promet également de révéler les événements qui ont conduit à la Conjonction des Sphères, qui a provoqué la collision des mondes des monstres, des hommes et des elfes et a commencé leur guerre.

Netflix n’a pas révélé beaucoup plus de détails sur la série, gardant tout secret pour sa première en décembre. » The Witcher: Blood Origin » aura un total de quatre chapitres, les événements étant racontés par Seanchaí, un personnage joué par minnie chauffeur.

L’actrice a précédemment partagé que son personnage « peut voyager à travers le temps et les mondes », une capacité caractéristique de ceux appartenant au sang des aînés dans l’univers « The Witcher ».

Vous pourriez aussi être intéressé par:

Henry Cavill participera-t-il à la deuxième saison de House of Dragon ?

The Watcher : Netflix commande une deuxième saison de la série basée sur de vrais événements

» The Witcher: Blood Origin » devait initialement avoir six épisodes au total, mais il a été annoncé plus tard qu’il avait été raccourci à quatre. Interrogé sur le changement, le showrunner Declan De Barra il a dit que la qualité du « film en deux parties » de la série avait conduit à la décision.

« Cela ressemblait à un film en deux parties », a expliqué De Barra. « Quand nous étions dans la salle de montage, cette structure en quatre épisodes est ce qui s’est passé de manière organique, la formation en quatre épisodes de toutes les séquences que nous avons tournées. Un déroulement optimal de l’histoire. Je voulais que ce soit comme un coup de poing au visage, afin que vous puissiez ne le quittez pas des yeux. »

»The Witcher : Blood Origin » sortira sur Netflix le 25 décembre.