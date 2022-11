Camilo présente son nouveau clip avec Myke Towers

MUSIQUE

L’auteur-compositeur-interprète colombien a lancé sa collaboration avec Myke Towers accompagné d’Evaluna Montaner. À quoi ressemblera votre documentaire sur HBO Max ?

© GettyCamilo présente son nouveau single Drinking alone.

La musique latine célèbre chacune des sorties de Camille. Et c’est qu’il est l’un des auteurs-compositeurs-interprètes colombiens les plus remarquables du moment. Seul sur Spotify, par exemple, dépasse 21 millions d’auditeurs mensuel. En ce sens, au sein de son troisième album studio -qui s’intitule de l’intérieur vers l’extérieur– le musicien a créé la vidéo de boire seulsa dernière collaboration avec Tours Mike.

Ce nouveau single arrive en collaboration avec la star internationale du genre urbain. Bien qu’ils soient tous les deux en tête du classement aujourd’hui, il s’agit en fait de leur première chanson ensemble. À cette occasion, il s’agit d’un thème romantique qui fusionne rythme urbain et pop. boire seul Il a été composé par Camilo lui-même avec Edgar Barrera et Michael Torres, qui étaient également en charge de la production avec Nicolás Ramírez.

« Voir Myke Towers en studio écrire et enregistrer a été une expérience incroyable pour moi.», a expliqué Camilo à propos de sa nouvelle version. « J’ai beaucoup appris et je l’admire profondément. C’est tellement excellent que c’en est intimidant. C’est une collaboration dont je rêvais depuis longtemps et bien que nous soyons différents, l’amour pour ce que nous faisons est commun», a fait remarquer la chanteuse colombienne à propos du hit qui fait partie de de l’intérieur vers l’extérieur.

Ce n’est pas tout! Le clip de la chanson, filmé à Miami, en Floride, a été réalisé par Évaluer Montaner, l’artiste qui est en couple avec Camilo et avec qui elle a eu son petit Indigo. Sans aucun doute, c’est une excellente année pour le musicien qui a récemment été nominé pour la 23e édition Grammy latin. De cette façon, il fait partie des catégories de la meilleure chanson pop, de la chanson de l’année et de l’enregistrement de l’année.

+ Camilo arrive avec une spéciale sur HBO Max

En plus de son travail au niveau musical avec Sony Music, Camilo est prêt à devenir la figure d’une plateforme de streaming. On parle de hbo max, le service d’abonnement qui inclura le 18 novembre le premier documentaire de l’artiste international dans son catalogue. titré Camilo : La première tournée de ma viesuivra l’auteur de Drinking alone qui a été présenté cette année avec sa tournée De Adentro Pa Afuera dans des pays comme le Mexique, l’Espagne, l’Italie et la Suisse.

