Quel est le nom de l’anime où Izumi Miyamura sort et pourquoi est-il si populaire

le caractère de Izumi Miyamura est devenu un favori des fans d’anime, étant le chef de file de l’anime de comédie romantique populaire »horimiya ». Bien que son histoire suive un groupe d’étudiants divers et leurs relations amicales, à l’instar d’autres animes, » Horimiya » s’est démarqué pour apporter une approche originale au genre, ayant un développement très divertissant.

Le titre de l’anime fait référence à ses deux protagonistes, Kyoko Hori, l’une des filles les plus populaires de l’école, et Izumi Miyamura, un garçon antisocial ayant des difficultés à s’exprimer et à nouer des relations avec ses autres camarades de classe. Appartenant au genre » tranche de vie », » Horimiya » essaie de montrer une autre facette des sujets d’anime pour adolescents.

L’histoire se déroule lorsque Miyamura rencontre le frère de Hori et le ramène à la maison. C’est alors qu’il se rend compte que Kyoko Hori ne se comporte pas vraiment à la maison de la même manière qu’à l’école, alors il lui dit aussi qu’elle est un autre genre de personne en dehors de l’école. La relation entre les deux commence à se développer lorsqu’ils se rendent compte qu’ils ont tous les deux des parties d’eux-mêmes qu’ils ne montrent pas à tout le monde.

Lors de sa première, »Horimiya » s’est positionnée comme la comédie romantique la plus réussie de l’histoire, surpassant d’autres comédies romantiques telles que »Kanojo, Okarishimasu: Kaguya-Sama: Love is War? », qui comptait déjà un grand nombre de Ventilateurs.

»Horimiya » a commencé comme un manga écrit par HÉROS et illustré par Daisuke Hagiwara, qui était également en charge de la réalisation de l’adaptation animée. HERO a déjà été en charge de la création de plusieurs webcomics, qui ont attiré l’attention d’importants éditeurs tels que la société de production Square Enixen charge de la production de la saga »Final Fantasy ».

L’anime de »Horimiya » est disponible dans le catalogue de croustillantcomptant pour le moment avec un total de 13 chapitres.