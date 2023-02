Robert Downey Jr. félicite Jon Favreau d’avoir tenté sa chance lors de la cérémonie du Walk of Fame

Jon Favreau a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame lors d’une cérémonie qui a vu le scénariste-réalisateur félicité par son ami de longue date et Homme de fer étoile Robert Downey Jr. Au cours de son discours, Downey Jr, a parlé du travail qu’ils ont accompli ensemble, tout en soulignant «l’humanité» de Favreau et en le remerciant d’être l’homme qui l’a aidé à remettre sa carrière sur les rails. Downey Jr a dit :

« Il y a seize ans cette semaine, Jon et moi étions en pré-production sur ce qui ressemblait à un concept indépendant de haut niveau. Nous étions alimentés par cette confiance contagieuse mais sans fondement. J’étais plus que reconnaissant pour le pouvoir des secondes chances. Étrangement, Kevin Feige nous a fait confiance. , lui et moi avons fait confiance à Jon, et sans raison valable, Jon et Kevin m’ont fait confiance. Rien que pour le plaisir, cet homme mérite cette étoile. Vous ne rencontrerez jamais un esprit plus sophistiqué et brûlant. Pourquoi ? Parce qu’il comprend la blague, et la blague est souvent douloureuse. Il comprend profondément que la vie est éphémère et que si nous ne rions pas, nous mourons. Je crois que la raison pour laquelle il est si compétent et complet et [artistic] découle de sa maîtrise de la plongée profonde. Qu’il s’agisse de devenir chef pour en jouer un ou de co-créer une technologie pour offrir une nouvelle forme de divertissement, il est implacable à la poursuite de ce qui est à venir et de ce qui est possible. »