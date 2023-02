The White Lotus Star Aubrey Plaza sur Acting & Emily The Criminal: ‘Just Let Me Act’

Place Aubreyla star de 38 ans qui brille avec HBO Le Lotus Blanc série, créée par Mike White, a parlé de son approche du jeu d’acteur. Plaza a déclaré qu’elle embrassait tous les rôles qu’elle jouait et qu’elle n’aimait pas que les personnages soient réécrits pour son propre humour après avoir pris le rôle. De plus, elle s’est sentie attirée par son personnage après avoir lu le scénario du thriller dirigé par le réalisateur. Emily la criminelle. La star a déclaré au Los Angeles Times.

»Je vais parler d’un projet avec quelqu’un, et ils vont dire, ‘Nous allons le personnaliser juste pour vous ! Nous le réécrirons rien que pour vous !’ Et c’est mon cauchemar. Je me dis : ‘Je ne veux pas que tu fasses ça. Vous ne savez pas qui je suis, vous pensez le savoir, mais vous ne le savez pas. Je suis un acteur, laissez-moi jouer. Je n’ai pas vraiment réfléchi à la façon dont j’allais le jouer. Je savais juste que je voulais être elle (Emily). »

Dans ses déclarations précédentes, Plaza a déclaré qu’elle admirait les personnages compliqués et adoptait des personnages comme Emily mais savait les distinguer d’elle-même. La passion de Plaza pour le cinéma n’est pas nouvelle. La star a passé des années à financer le film à petit budget, et les antécédents du réalisateur n’ont pas aidé la situation. Plaza a déclaré qu’il était très difficile de faire des films dans l’industrie cinématographique indépendante.

»Je pense que c’était aussi un problème avec moi. Il est toujours intéressant de savoir dans quelle position vous vous trouvez en tant qu’acteur, à quel numéro vous pouvez donner le feu vert à un film. Ça change tout le temps, et je pense que c’était un problème de script. C’est un film d’action, il y a des séquences de poursuite en voiture, et j’ai essentiellement dit : « Je veux faire ce film pour 5 millions de dollars ou plus ». Je voulais que ça ait l’air bien. C’était juste difficile. Le secteur du cinéma indépendant est difficile, et il l’est depuis un certain temps. »