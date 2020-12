«  Le bureau  » ne concerne pas les employés de Dunder Mifflin – Voici ce que la série Docus célèbre en fait

Le bureau était une série NBC avec Steve Carell, John Krasinski et Jenna Fischer. Tout au long des neuf saisons de l’émission, les docuseries ont suivi les employés de Dunder Mifflin, une entreprise de papier de taille moyenne en faillite. Ironiquement, l’émission ne parlait pas du tout d’une entreprise de papier. Bureau La star Brian Baumgartner révèle ce qu’était la série comique vraiment à propos.

« The Office » est aimé par les fans jeunes et vieux

Près de 15 ans après la première de la série, des millions de personnes continuent de diffuser Le bureau. Pour les fans anciens et nouveaux, des épisodes en streaming de Le bureau c’est un peu comme enfiler une couverture de sécurité.

«Il se passe quelque chose en ce moment où tout le monde est si fragmenté et si divisé», a expliqué la rédactrice en chef Jen Salata sur le podcast de Baumgartner. Une histoire orale du bureau. «Cela semble fou, mais il y a un réconfort [in watching The Office] c’est comme: «Je connais ces gens! Ils sont comme moi, [and] Je suis en sécurité ici. »

Pour une grande partie de la distribution, faire partie d’une série qui apaise les gens signifie le monde.

«Je suis tellement honoré de faire partie de quelque chose qui apporte du réconfort aux gens», a déclaré Fischer au cours de ce même épisode.

« Vous l’allumez et vous savez où tout le monde va être », a ajouté Angela Kinsey. « Ces personnes deviennent comme votre famille élargie, et vous vous contentez de vérifier avec elles. »

Mais pour beaucoup, je regarde Le bureau c’est bien plus que trouver du réconfort. Il s’agit des significations plus profondes tissées dans le récit de la série.

‘The Office’ célèbre la ‘beauté des choses ordinaires’

Autant de Le bureau Le casting a souligné tout au long du podcast de 12 épisodes de Baumgartner, Greg Daniels pensait que l’émission consistait à trouver «la beauté dans les choses ordinaires». Daniels a conduit ce point à la maison tout au long de la série. Il l’a même inclus comme réplique dans la scène finale de l’émission.

Ed Helms a mieux expliqué comment Daniels a articulé ce sens tout au long de la série.

« Ce que nous ressentons tous et ce que les fans ressentent, c’est que Dunder Mifflin est un peu agressivement banal », a commencé Helms. «Mais quand vous regardez de plus près et que vous entrez dans le cœur de ces gens, c’est extrêmement complexe, beau et familier à la fois.

Comme l’a souligné Baumgartner, l’idée de célébrer «l’agressivement banal» n’est pas populaire dans de nombreuses émissions de télévision, ce qui en fait un autre aspect favorable parmi les fans de Le bureau.

« The Office » parle d’espoirs et de rêves de toutes tailles

Allant avec le thème de la célébration de «l’agressivité mondaine», le réalisateur et producteur Paul Feig a expliqué comment les fans pouvaient trouver des gens remplis d’espoirs et de rêves n’importe où s’ils ne prenaient que le temps de regarder.

«Histoires intéressantes [and] les types fous »peuvent être trouvés presque partout, selon Feig. Il s’agit de les chercher.

Un autre aspect attrayant de Le bureau est que c’est une émission qui dépeint le rêve américain «d’une manière qui ne vous fait pas vous sentir mal dans votre vie», selon Feig. La validation des rêves petits et grands incite le public à revenir pour plus.

« Le Bureau » souligne à quel point les « familles improbables » sont spéciales

Encore une autre raison pour laquelle les fans se tournent Le bureau maintes et maintes fois, c’est à cause du thème intemporel de la famille.

«Je pense que la raison Le bureau a duré comme il l’a fait parce que toute grande télévision est [about] familles improbables », a déclaré Rainn Wilson.

« [The Office] est la famille la plus improbable et vous aimez être avec cette famille. Il y a quelque chose de vraiment apaisant à se présenter, à entendre cette chanson thème, vous êtes dans ce bureau avec ces personnages que vous aimez. »

Le bureau raconte l’histoire des employés de Dunder Mifflin. Mais la série sert également de miroir aux fans pour célébrer les choses qui les rendent humains – la beauté trouvée dans toutes les choses ordinaires.