Yara Shahidi dévoile des nouvelles de la sixième et dernière saison de Grown-ish

Le spin-off populaire de l'émission à succès ABC Noirâtre, Cultivé, devrait se terminer après sa sixième saison. Free Form, le réseau domestique de l'émission, a confirmé la nouvelle le 29 mars.





Cultivé suit Zoey Johnson, interprétée par l’actrice Yara Shahidi alors qu’elle navigue dans la vie universitaire et tous ses obstacles associés. L’émission a reçu des éloges pour avoir décrit les problèmes auxquels les jeunes adultes sont confrontés, tels que les relations, la santé mentale et la justice sociale.

Malgré les éloges de la critique et la base de fans dévoués de la série, le co-créateur Kenya Barris a déclaré à EW qu’il pensait qu’il était temps d’arrêter la série. Il a exprimé sa gratitude aux acteurs, à l’équipe et aux fans qui ont soutenu la série au fil des ans dans un communiqué et a promis que la dernière saison serait une conclusion satisfaisante du récit. Il ajouta:

« Nous avons passé près d’une décennie à raconter nos histoires à travers le -ish série et dire que ce fut un voyage incroyable serait un euphémisme. Pour pouvoir regarder Yara, Marcus et toute notre Cultivé famille grandir devant (et à bien des égards à nos côtés) au cours de ces dernières années a été à la fois une joie et un honneur. Des histoires que nous avons racontées au talent que nous avons encouragé et, surtout, aux souvenirs créés, je ne pourrais pas être plus fier de tout ce que nous avons accompli et du -ish famille dont j’ai fait partie. »

Les fans peuvent s’attendre à voir comment l’aventure de Zoey se termine alors que la série entre dans sa dernière saison. Tout récemment, Shahidi a annoncé dans une interview pour Free Form que la dernière saison serait la plus importante à ce jour, avec de nombreux invités spéciaux, dont Lil Yachty et Anderson .Paak. Elle a également remercié le public pour son soutien au fil des ans.

Avec les antécédents de l’émission en matière de résolution de problèmes importants avec nuance et sensibilité, la finale ne manquera pas de laisser une impression.

Saison 6 de Cultivé sera diffusé sur Free Form en 2024.





Yara Shahidi de Grown-ish aborde le contrecoup de son rôle de fée clochette

L’actrice de 21 ans Yara Shahidi a été choisie pour incarner la fée Clochette dans le prochain remake live-action de Disney+ de Peter Pan intitulé Peter Pan et Wendy. Cependant, son casting a été accueilli par une réaction raciste sur les réseaux sociaux, certains critiquant la décision en raison de l’héritage afro-américain de Shahidi.

Malgré les remarques blessantes, Shahidi les a traitées avec grâce et optimisme. Elle s’est rendue sur Instagram pour remercier tout le monde pour son soutien et répondre aux critiques en écrivant : « Je suis honorée et ravie d’avoir l’opportunité de donner vie à ce personnage magique » et que « tout le monde devrait se sentir le droit de vivre dans un monde où ils peuvent jouer des personnages qui reflètent eux-mêmes et ceux qui les entourent. »

S’adressant au Hollywood Reporter, Shahidi a ajouté : « Je pense que les gens pensent souvent que la diversité et l’inclusion menacent ou compromettent la qualité de l’histoire, au lieu de voir à quel point elles peuvent être magnifiquement entrelacées pour créer quelque chose qui touche encore plus de gens, qui laisse encore plus de gens dans les histoires que nous aimons. »

La réaction de Shahidi souligne l’importance de la diversité et de l’inclusion à Hollywood. Les personnes de toutes races et ethnies doivent se voir reflétées dans les médias qu’elles consomment, en particulier dans les rôles généralement joués par des acteurs d’autres races. Cette représentation aide à démanteler les stéréotypes et soutient une société plus inclusive. De plus, la réponse de Shahidi démontre la ténacité des groupes marginalisés face à l’adversité. Plutôt que d’être découragée par la réaction raciste, elle l’a utilisée pour plaider en faveur de l’inclusivité et encourager les autres à faire de même.

Enfin, la réaction de Yara Shahidi à la réaction raciste de son casting en tant que Tinkerbell démontre sa force et son dévouement à soutenir la diversité et l’inclusivité à Hollywood. Elle est un modèle pour de nombreuses personnes, et sa bravoure et sa grâce inspireront sûrement des changements positifs dans l’industrie.