The Tinder Scammer: comment va Cecilie Fjellhøy aujourd’hui

Netflix

La victime de Tinder Scammer a raconté son histoire dans un documentaire populaire de Netflix et a poursuivi sa vie. Que fais tu aujourd’hui?

©IMDBL’escroc Tinder

Il s’est présenté sur l’appli de rencontres « romantique » tinder en tant que multimillionnaire et ses réseaux sociaux l’ont réalisé avec une vie pleine de luxes et d’aventures qui ont séduit dès le premier instant. Simon Leiev était, selon l’histoire qu’il a construite et utilisée pendant longtemps, le fils du roi de carreau et héritier d’une puissante dynastie. Ces arguments étaient le filet avec lequel il attrapait ses victimes.

Lorsque Cecilie Fjellhoy Il a découvert que Simon était en danger après avoir vu une vidéo dans laquelle le garde du corps de son amant saignait, et il n’a pas hésité à aider son partenaire. Quelle était la demande ? Apparemment, il ne pouvait pas utiliser ses cartes de crédit parce que ses ennemis le retrouveraient, alors il lui a demandé sa carte et un prêt pour avoir de l’argent.

Une victime qui raconte son histoire

Tout cela faisait partie d’une escroquerie bien pensée perpétrée en Europe depuis longtemps. Ce à quoi Simon ne s’attendait pas, c’est que son histoire et celle de Cecilie gagneraient en notoriété grâce à un documentaire publié par Netflix. L’escroc Tinder raconte comment cet homme a laissé à Cecilie une dette de 200 000 € et le cœur brisé mais désireux de raconter son histoire et que le monde l’entende.

Pernilla Sjoholm Oui AyleenCharlotte, autres victimes de l’escroquerie calculée de Simon Leiev, apportent leur soutien à Cecilie et ensemble, ils partent avec l’intention de démasquer Simon devant le monde, bien qu’ils ne le condamnent jamais pour les crimes liés à l’arnaque élaborée que révèle le documentaire.

C’est de Cecilie Fjellhoy? Elle est satisfaite du programme du Géant du Streaming dans lequel elle a mis « son cœur et son âme ». Il vit à Londres, en Angleterre. Elle travaille comme designer UX et services chez Sopra Stéria, éditeur de logiciels spécialisé basé à Paris. Il ne s’est pas arrêté et a fondé Action réaction, une organisation qui met en garde contre la fraude et cherche à modifier la législation pour aider les victimes. Elle est toujours en contact avec Pernilla, ensemble ils ont voyagé en Grèce. Elle est célibataire et utilise toujours Tinder. Quelle surprise!

