Purificateur d’air : 6 appareils pour un air ambiant sain et frais

Un air intérieur sain est particulièrement important pendant le confinement, mais malheureusement, cela ne va pas de soi – même si vous ventilez beaucoup. Des polluants peuvent pénétrer dans vos pièces, par exemple à cause du trafic routier. Ces six purificateurs d’air devraient rapidement les éliminer de l’air ambiant.

Il y a souvent des polluants dans l’air. Les adhésifs dans les meubles en bois émettent du formaldéhyde, les gaz d’échappement des voitures qui passent ou des voisins fumeurs augmentent la proportion de benzène dans l’air. Les purificateurs d’air filtrent ces polluants et assurent ainsi un climat intérieur plus sain.

Les appareils aspirent l’air ambiant grâce à un puissant ventilateur. À l’intérieur, il passe à travers plusieurs filtres qui absorbent divers polluants. À la fin, l’appareil libère l’air nettoyé dans la pièce. Selon la taille du purificateur d’air, le ventilateur d’admission sera également plus grand ou plus petit. Les ventilateurs plus grands tournent plus lentement, aspirent plus d’air à la fois et fonctionnent plus facilement. Les petits ventilateurs assurent un échange d’air plus rapide car ils tournent plus dentelés. Mais ils sont un peu plus bruyants.

Purificateurs d’air Beurer : Pour les grandes pièces

Si vous vivez plutôt généreusement avec de grandes pièces, le purificateur d’air LR 310 de Beurer est peut-être l’appareil qu’il vous faut. L’appareil est conçu pour des pièces jusqu’à 54 mètres carrés. Il purifie l’air avec un pré-filtre à charbon actif et HEPA et élimine le pollen, les bactéries et la poussière domestique. Selon Beurer, la performance du filtre est de 99,95 %. De plus, le purificateur d’air a :

un panneau de commande éclairé

purification supplémentaire de l’air par lumière UV

une minuterie intégrée pour 2, 4 ou 8 heures de fonctionnement

Conseil : placez le purificateur d’air à au moins 30 centimètres des murs et des gros meubles. Vous garantissez ainsi une circulation d’air idéale.

Dyson Pure Cool Link : purificateur d’air et ventilateur en un

Le Dyson Pure Cool Link est à la fois un purificateur d’air et un ventilateur. On dit qu’il élimine de manière fiable le pollen, les gaz d’échappement, les particules de peau et les bactéries de l’air à l’aide d’un filtre HEPA avec une couche de charbon actif. Des capteurs contrôlent en permanence la qualité de l’air – l’appareil passe automatiquement en mode veille lorsque l’air ambiant est propre.

Si vous trouvez votre appartement trop chaud pendant les chaudes journées d’été, vous pouvez utiliser le Pure Cool Link comme ventilateur. Il vous donne une brise agréable – avec de l’air pur, exempt de polluants.

Astuce : Vous pouvez incliner et faire pivoter le purificateur d’air. Ceci est particulièrement utile si vous l’utilisez comme ventilateur.

Purificateur d’air Philips : un appareil pour toute la maison

Selon le fabricant Philips, le purificateur d’air 1000i peut nettoyer des pièces d’une superficie allant jusqu’à 63 mètres carrés. Cela suffit pour nettoyer tout l’air des petits appartements à partir d’une pièce centrale. L’appareil utilise pour cela un préfiltre, du charbon actif et un filtre HEPA. Le 1000i rembourse ainsi :

allergènes

fumée et particules

gaz et odeurs

bactéries et virus

En mode nuit, le purificateur d’air fonctionne particulièrement silencieusement et ne devrait même pas déranger un bébé dans son sommeil.

Conseil : en cas de rhume des foins, le mode allergie permet d’éliminer spécifiquement le pollen de l’air ambiant.

Rowenta Pure Air Genius : purificateur d’air à quatre étages de filtration

Le purificateur d’air Rowenta Pure Air Genius est spécialisé dans la liaison du formaldéhyde toxique de l’air de la pièce. Quatre filtres sont installés à l’intérieur du nettoyeur :

un pré-filtre pour les cheveux et la poussière

un filtre à charbon actif pour la fumée et les odeurs

un filtre Allergy+ pour les poussières fines, le pollen et les allergènes

un filtre NanoCaptur+ pour le formaldéhyde

L’appareil purifie l’air d’une pièce de dix mètres carrés en seulement quatre minutes. Et avec un niveau sonore de seulement 31 dB au niveau le plus bas, le Pure Air Genius peut également fonctionner sans problème à tout moment de la journée.

Conseil : Le Pure Air GEnius détecte automatiquement si l’air de la pièce est propre ou non. De même, lorsqu’un changement de filtre est dû.

Braun Scan & Clean : Purification de l’air entièrement automatique

Avec le purificateur d’air Braun Scan & Clean, vous n’avez plus à vous soucier de l’air pollué. Grâce à des capteurs, le purificateur d’air reconnaît le degré de pollution de l’air et régule l’intensité de nettoyage de manière entièrement automatique. Un système de filtration en trois étapes, composé d’un préfiltre, d’un filtre ECO lavable et d’un filtre à charbon haute performance, garantit que l’air est exempt de poussière, de particules de saleté, d’odeurs et de virus.

Astuce : vous n’avez pas besoin d’échanger le préfiltre et le filtre ECO. Ils peuvent facilement être nettoyés régulièrement. Vous ne devez remplacer le filtre à charbon qu’après environ six mois d’utilisation,

Purificateur d’air Koenic : Mobile grâce à la poignée





Purificateur d’air Koenic KAP 2521



Image : © Saturne / Koenic 2020



Grâce à son système de filtre HEPA 13, le purificateur d’air Koenic KAP 2521 élimine 99,95 % des particules de l’air, tandis qu’un filtre à charbon supplémentaire lie les polluants, les métaux lourds et les gaz. Avec une puissance de batterie de 40 watts, le purificateur d’air peut nettoyer des pièces d’une taille maximale de 25 mètres carrés. Vous avez le choix entre trois vitesses de ventilation. Le KAP 2521 dispose également d’un mode veille et veilleuse et d’un affichage de la qualité de l’air. Pratique : le purificateur d’air possède une poignée qui permet de le transporter facilement d’une pièce à l’autre. C’est également là que se trouve le panneau de commande tactile.

Astuce : utilisez la fonction de minuterie pour régler la durée de la purification de l’air sur deux, quatre ou huit heures.