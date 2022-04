Maruti Suzuki XL6 2022 – Premier essai de conduite : Subtil et sophistiqué

Nous prenons le MPV XL6 mis à jour récemment lancé pour un tour pour voir ce qui se passe sur le dernier produit de Maruti Suzuki sur le marché.

Maruti Suzuki a été assez offensive en ce qui concerne les lancements de produits. En fait, la société a promis de lancer six nouveaux modèles d’ici le milieu de 2022. L’un des modèles qui est récemment arrivé sur la scène est le MPV XL6 mis à jour, et il a subi quelques changements subtils mais notables, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur. Comme la plupart le savent, le XL6 est basé sur le MPV Ertiga et est vendu via le réseau de concessionnaires Nexa de Maruti Suzuki. C’est-à-dire qu’il a un attrait plus premium que l’Ertiga. Il coûte même plus cher que l’Ertiga, mais il est également livré avec un peu plus. Alors, combien cela coûte-t-il et quels sont tous ces changements subtils ? Nous allons jeter un coup d’oeil!

En quoi est-ce différent ?

Commençons d’abord par l’extérieur. Le plus grand changement que vous remarquerez est la calandre mise à jour avec une touche de chrome ajoutée pour faire bonne mesure. En parlant de cela, il y a aussi une bande chromée ajoutée à l’arrière pour une sensation plus premium. Un autre changement notable est le fait que le XL6 mis à jour est désormais livré avec des jantes en alliage bicolores de 16 pouces, ce qui, je dois le dire, a vraiment ajouté à la position générale du monospace. Même le nouveau design des feux arrière gris fumé est particulièrement cool.

En ce qui concerne les caractéristiques de sécurité, Maruti Suzuki propose le XL6 avec quatre airbags, un système de surveillance de la pression des pneus, ESP (Electronic Stability Program) et Hill Hold Assist de série sur la version 2022. La variante haut de gamme reçoit même une caméra à 360 degrés et il y a une foule d’autres avantages comme de nouveaux sièges avant ventilés, un éclairage ambiant du plancher, des lampes de porte avant, des phares à quatre DEL et un réglage télescopique pour le volant.

Il faut dire que Maruti Suzuki a déployé beaucoup d’efforts pour rendre le XL6 encore plus désirable sur presque tous les fronts. Le nouveau travail de peinture bleu Nexa est particulièrement beau, et XL6 est même livré avec de nouvelles options de couleurs bicolores. Mais quelle est l’histoire à l’intérieur ? Est-ce que tous ces changements font du XL6 un meilleur endroit où être ?

C’est comment à l’intérieur ?

Bref, oui, tout à fait. Bien que peu de choses aient changé à l’intérieur, les ajouts susmentionnés rendent le lifting XL6 beaucoup plus désirable qu’auparavant. Il y a une sensation fonctionnelle de l’équipement et rien ne semble vraiment déplacé ou exagéré de quelque façon que ce soit. La nouvelle couleur du faux bois semble également particulièrement bien avec l’aspect noirci à l’intérieur. Le volant est lourd à tenir et les sièges ventilés sont un plus bienvenu compte tenu de l’arrivée de l’été ! Cependant, je pense qu’il y a lieu de plaider en faveur de sièges ventilés pour les passagers de la deuxième rangée, en particulier compte tenu de la disposition des six sièges.

Il aurait également pu y avoir une disposition pour les ports USB à l’arrière, à la fois dans la deuxième et la troisième rangée de sièges. Un autre petit point sensible est la hauteur libre pour les adultes dans la troisième rangée de sièges. Je mesure environ 5’10 et même avec les sièges légèrement inclinés vers l’arrière, le haut de ma tête touchait toujours le toit. Cela étant dit, la troisième rangée convient mieux aux enfants en dessous d’un certain âge. Bien que les 209 litres d’espace de coffre avec les trois rangées de sièges repliées soient assez décents pour ranger quelques sacs de taille moyenne.

Ce nombre passe à 550 litres avec la troisième rangée repliée, et à 692 litres si la deuxième et la troisième rangée sont repliées, ce qui est plus que suffisant pour ranger beaucoup de choses à l’arrière du XL6. De plus, le système d’infodivertissement à écran tactile Smartplay + de sept pouces est assez facile et pratique à utiliser. Ce n’est pas tout, MSI a également équipé le XL6 de la technologie de voiture connectée de Suzuki avec plus de 40 fonctionnalités comme l’activation à distance de la climatisation (uniquement sur la variante automatique).

D’autres ajouts soignés et utiles comme le porte-gobelet refroidi et la caméra à 360 degrés contribuent grandement à rendre le XL6 beaucoup plus désirable. Comme mentionné précédemment, il y a cet air de fonctionnalité, mais maintenant il semble plus premium de plusieurs manières subtiles. Cependant, une autre plainte mineure serait le fait que le stockage de la console centrale est tout simplement trop petit ; essayer d’y installer un smartphone pourrait s’avérer difficile. En dehors de cela, le XL6 mis à jour est un endroit idéal pour être un passager. Alors, comment ça se passe sur la sellette ?

Comment est-ce de conduire?

Le premier mot qui me vient à l’esprit est maturité. Le XL6 roule extrêmement bien, absorbant les ondulations avec aplomb. Maruti Suzuki a fait un excellent travail en matière de comportement routier et même de maniabilité dans une certaine mesure. Dans notre explosion sur l’autoroute et les collines voisines de Nandi, le XL6 a fait un travail fantastique pour garder son sang-froid, à la fois à haute et à basse vitesse.

Cependant, il y a deux changements majeurs qui rendent le XL6 bien meilleur. Tout d’abord, le nouveau moteur DualJet de 1,5 litre, qui utilise deux injecteurs par cylindre et la technologie hybride intelligente de Maruti avec technologie start-stop. Le moteur de 1462 cm3 développe 103 ch à 6 000 tr/min et 136,8 Nm à 4 400 tr/min. Options de boîte de vitesses? Il y a la boîte manuelle à cinq vitesses et la toute nouvelle boîte automatique à six vitesses, qui se trouve être un convertisseur de couple. Soit dit en passant, c’était le deuxième grand changement.

Nous avons conduit à la fois le manuel et l’automatique, et une chose semble immédiatement claire, c’est que le moteur de 1,5 litre est nettement plus adapté à l’économie de carburant. Ce n’est pas comme si le XL6 manquait de puissance, mais il se sent mieux quand il n’est pas trop poussé. Si vous êtes d’humeur, cependant, le moteur se fera un plaisir de vous faire plaisir et de passer à autre chose. Maruti Suzuki a avancé un chiffre revendiqué de 20,97 km/l pour la manuelle et de 20,27 km/l pour l’automatique, ce qui est assez étonnant compte tenu de la taille du XL6.

Si l’on est doux avec l’accélérateur, le XL6 se sent doux et détendu à conduire. La boîte manuelle à cinq vitesses s’enclenche plutôt bien et semble légère à utiliser, mais manque légèrement sur l’autoroute. Par exemple, à 80 km/h, le XL6 se situe juste au-dessus de la barre des 2 000 tr/min, ce qui est légèrement élevé à mon goût. Cependant, c’est une chose que vous ne rencontrerez pas avec la toute nouvelle boîte automatique à six vitesses.

Dans l’automatique, la barre des 80 km/h est atteinte à environ 1 500 tr/min, ce qui est idéal pour la croisière. Le mode « M » ou manuel de la boîte de vitesses automatique donne essentiellement la possibilité d’utiliser les palettes de changement de vitesse qui réagissent rapidement aux entrées. J’irais jusqu’à dire que le XL6 se sent plus raffiné sous l’apparence AT, ce qui est une amélioration massive par rapport à la précédente boîte automatique à quatre vitesses. Dans l’ensemble, un grand confort de conduite, un moteur coupleux et une boîte automatique douce rendent le XL6 beaucoup plus désirable.

Faut-il en acheter un ?

Tout d’abord, le XL6 coûte entre Rs 11,29 lakh et Rs 14,55 lakh (nouvelle variante Alpha + avec des couleurs bicolores). Cela le met face à la puissance de la Kia Carens récemment lancée, qui se sent et semble plus grande que la Maruti Suzuki XL6 2022. Il est plus cher que le modèle de la génération précédente et la raison en est un équipement plus standard sur les variantes de base.

Dans l’ensemble, je dois dire que Maruti Suzuki a fait un travail impeccable pour mettre le XL6 au niveau de la concurrence. Il y a beaucoup à aimer dans le MPV mis à jour, et son comportement honnête et fonctionnel correspond très bien à son attrait plutôt premium et chic. Donc, si vous êtes sur le marché à la recherche d’un monospace beau et bien équipé avec une boîte de vitesses automatique triée et une boîte de vitesses douce et coupleuse ; le XL6 devrait figurer en haut de votre liste !

