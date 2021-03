Pourquoi les célébrités peuvent être des papas au foyer, mais la plupart des hommes ne le peuvent pas

Les papas célèbres sont partout ces jours-ci. D’Adam Levine à Ben Affleck, des tonnes de figures paternelles célèbres ont pris en charge les tâches de soins primaires de leurs enfants.

Des images et des histoires réconfortantes de poppas de stars de cinéma sont largement partagées, et les papas eux-mêmes sont applaudis pour leurs choix de vie.

Pour beaucoup de pères réguliers, cependant, c’est une tout autre histoire.

Examiner les raisons pour lesquelles nous voyons la même situation différemment peut être compliqué. Les discussions sur les mœurs sociales, la stigmatisation et la socio-économie convergent toutes lorsque nous parlons des raisons pour lesquelles les pères célèbres au foyer sont publiquement encouragés alors que leurs homologues non célèbres sont souvent méprisés ou traités avec suspicion.

Les athlètes professionnels font souvent la une des journaux pour faire la transition de leur retraite vers le statut de père au foyer. David Beckham en est un excellent exemple.

Tout récemment, le voltigeur des Braves d’Atlanta Nick Markakis a annoncé sa retraite et son intention de rester à la maison avec les enfants.

Et Lebron James est retourné à Cleveland pour jouer à nouveau avec les Cavaliers et élever ses enfants dans sa ville natale, au moins, jusqu’à ce qu’il signe avec les Los Angeles Lakers deux saisons plus tard.

Hollywood regorge également de responsabilités parentales équitables, semble-t-il. Ryan Reynolds, Chris Pratt, Dave Chapelle et Hugh Jackman ne sont que quelques exemples de pères de célébrités de haut niveau qui ont été sous les projecteurs pour à quel point ils sont bons avec leurs enfants. Cary Grant est un père hollywoodien célèbre de la vieille école qui a sauté dans le rôle avant que ce ne soit cool.

La musique a aussi sa part de ces papas. John Lennon se décrit comme un «mari de maison». Adam Levine peut être vu en train de pousser une poussette dans diverses photos de paparazzi. Et Ricky Martin a pris une pause de trois ans pour aider à la naissance de ses jumeaux.

Vous le voyez dans toutes les industries, en fait. Photographie, art, journalisme – la liste est longue.

Mais il y a un problème avec la façon dont ce sujet est présenté.

Célèbre à temps partiel ou papa à temps plein

Le principal problème avec la façon dont la paternité est représentée dans les morceaux de peluches de célébrités est que la plupart de ces hommes sont en fait employés. Non seulement cela, ils sont employés dans des rôles qui leur fournissent une somme d’argent obscène pour le travail saisonnier et les concerts.

Les stars du sport à la retraite sont, bien sûr, à la retraite. Ils ont des accords de parrainage, des publicités et, espérons-le, une bonne partie des économies réalisées grâce à plusieurs contrats renouvelés d’une valeur de plusieurs millions de dollars chacun. Ce ne sont pas des hommes qui ont abandonné leur carrière par nécessité.

Ce sont des hommes dont la carrière est terminée et qui ont soudain plus d’argent et de temps qu’ils ne savent quoi en faire.

Beaucoup d’entre eux suggèrent qu’ils sont prêts à rester à la maison avec les enfants pendant que leurs femmes deviennent les principaux soutiens de famille. Mais leur pain est déjà gagné.

Aujourd’hui, il existe de véritables cas où les hommes ont tourné le dos à la renommée et à la fortune de leurs familles.

En 1991, la costumière Ann Belsky est décédée d’un cancer du foie. Pendant les années suivantes, son mari, l’acteur Rick Moranis, s’est éloigné des projecteurs jusqu’à ce qu’il disparaisse complètement.

Dans des interviews ultérieures, Moranis suggérerait qu’élever ses enfants était beaucoup plus significatif pour lui que le faste et le glamour ne l’ont jamais été.

Pourquoi est-ce si différent pour les hommes qui ne sont pas sous les projecteurs?

Selon Pew Research, seulement 7% des pères sont restés à la maison avec les enfants en 2018. Cela contraste fortement avec les 27% de mamans qui ont décidé de faire de même.

Cela ne surprendra probablement personne qui a prêté attention aux attentes sociales de la plupart de l’humanité depuis la nuit des temps. Cependant, à mesure que les idées traditionnelles sur le genre prennent le pas sur des modèles sociaux et des idées plus progressistes, il en va de même pour les modes obsolètes de responsabilités familiales et de garde d’enfants.

De nos jours, les pères de la génération Y sont à la maison avec les enfants deux fois plus souvent que les pères de la génération X. Mais il y a encore beaucoup de défis pour les pères au foyer.

L’inégalité des revenus a rendu plus difficile pour les pères de rester à la maison, car les hommes gagnent souvent plus d’argent que les femmes. Toutes choses étant égales par ailleurs, la moitié de tous les papas de la génération Y envisageraient de rester à la maison avec les enfants. Cependant, comme il s’agit souvent d’une décision financière, cela ne se passe pas dans la pratique.

Ensuite, il y a les défis des étrangers. Alors que le progrès est à venir, tout le monde n’est pas aussi éclairé que le Bouddha en ce qui concerne la garde des enfants. Qu’elles soient conscientes ou non, de nombreuses personnes sont sceptiques ou même méfiantes à l’égard des hommes qui deviennent le principal pourvoyeur de leurs enfants. Près de la moitié de tous les pères au foyer interrogés dans une étude de 2010 ont déclaré avoir vécu un événement qui a renforcé la stigmatisation continue.

Même s’ils ne sont pas immédiatement soupçonnés d’enlèvement ou de pédophilie, des allégations plus légères de paresse et d’immasculation sont souvent lancées contre les pères qui restent à la maison.

Cela peut être un facteur isolant pour un rôle déjà isolant.

Être parent au foyer est souvent une expérience ingrate et solitaire. Les pères au foyer se heurtent au problème supplémentaire de ne pas disposer des ressources généralement disponibles pour les mamans.

Face à la méfiance ou à la maladresse sociale, ces papas ont du mal à trouver des groupes de parents qui les acceptent ou à organiser des rencontres avec les mamans du quartier.

Alors, pourquoi les pères restent-ils à la maison si la société n’est pas prête et qu’ils vont juste prendre la critique pour cela?

Parfois, ils doivent le faire.

La même étude de 2010 de l’Université du Wisconsin a révélé que de nombreuses raisons pour lesquelles les pères restaient à la maison étaient liées à l’argent.

Si un parent gagnait plus ou gagnait suffisamment pour couvrir ses besoins, le père pourrait prendre la décision de rester à la maison et de réduire les frais de garde d’enfants à l’extérieur, ce qui peut mettre une pression financière énorme sur les familles. Dans d’autres cas, les valeurs familiales sont responsables de la décision du père de rester à la maison avec les enfants.

Et même si les pères célèbres devraient faire examiner leur image de couverture brillante de la parentalité pour révéler une image plus précise de leurs rôles parentaux dans la vie réelle, l’idée qu’un père peut être le principal fournisseur de services de garde augmente avec le nombre de célébrités qui prennent sur le rôle.

Pour les papas qui n’ont pas de ressources illimitées pour une aide extérieure et des publications Instagram organisées pour que chaque moment avec leurs enfants ressemble à un film Disney, les progrès seront plus lents, malgré les avantages.

D’une part, un père au foyer ouvre la possibilité à son partenaire de poursuivre sa carrière. Cela crée un environnement où la garde des enfants est potentiellement plus équitable.

Et à mesure que le nombre augmente, la conversation publique avance tandis que de plus en plus de gens sont obligés de remettre en question les préjugés sexistes enracinés.

