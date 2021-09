« The Squid Game »: fin expliquée de la série sud-coréenne Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Avec Lee Jung-jae, Park Hae-soo et Wi Ha-joon, « Le jeu du calmar» (« Squid Game » en anglais) est une série Netflix sud-coréenne qui suit un groupe de personnes qui, dans une tentative désespérée de sortir de la pauvreté, acceptent de jouer à un jeu mystérieux avec un grand prix.

Bien que tout commence comme un jeu d’enfant, il est bientôt révélé qu’il s’agit en fait d’un combat terrifiant et effrayant pour la survie. Les participants ont la possibilité d’arrêter de jouer si la majorité accepte, mais l’énorme prix en espèces les motive à continuer.

L’un des joueurs est Gi-hun, un homme qui a perdu son travail et sa famille, accepte de jouer le jeu pour rembourser ses dettes et tenter de récupérer sa fille avant que sa femme ne l’emmène aux États-Unis.

Y participent également Sang-woo, un homme qui a volé de l’argent à son entreprise ; Deok-soo, un dangereux criminel ; Jun-ho, un officier infiltré ; et une jeune transfuge nord-coréenne ayant besoin d’argent pour sa famille et l’ancien apprenti de Deok-soo.

Sang-woo est le premier à aider le protagoniste de « The Squid Game » (Photo: Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « THE SQUID GAME » ?

Bien qu’il ait tout contre lui, Gi-hun parvient à passer les premiers tests avec l’aide de certaines personnes. Mais chaque tour met les joueurs à l’épreuve, non seulement physiquement et mentalement, ils doivent également faire face à des dilemmes moraux.

Alors que plusieurs n’hésitent pas à sacrifier les autres pour se sauver, le protagoniste de « Le jeu du calmar« Il refuse de se trahir. Après cinq matchs et l’arrivée des invités VIP, Gi‑hun, Sang‑woo et Sae‑byeok deviennent les finalistes et se rapprochent de plus en plus du prix et de leur liberté.

Pendant ce temps, Jun-ho parvient à s’échapper, déterminé à révéler les secrets frauduleux du jeu, mais est frappé par les hommes vêtus de rouge et tué par le chef masqué, qui était apparemment son frère.

Lorsque Gi-hun découvre que Sae-byeok est gravement blessé, il essaie de l’aider, mais Sang-woo décide d’éliminer ses concurrents. Le lendemain, les deux amis d’enfance doivent affronter la mort dans Round Six ou « Squid Game ».

Bien que Sang-woo choisisse sa propre survie, Gi-hun a pitié de lui et décide de mettre fin au jeu et de s’en aller sans le prix. Cependant, l’autre concurrent, blessé et vaincu, préfère que son voisin prenne l’argent et aide sa mère, alors il se suicide.

Gi-hun devient le vainqueur, mais lorsqu’il rentre chez lui, il découvre que sa mère est morte. Cela ajouté à la culpabilité ne lui permet pas de profiter du prix, mais après avoir rencontré le responsable du jeu et l’avoir vu mourir, il cherche le frère de Sae-byeok, l’emmène chez la mère de Sang-woo et lui remet une grande quantité de de l’argent.

Sur le chemin de l’aéroport pour rencontrer sa fille, Gi-hun voit l’homme qui l’a recruté, bien qu’il essaie de le joindre ne reçoit qu’une carte avec un numéro dessus. Il appelle pour des renseignements, mais ils l’avertissent qu’il doit monter dans l’avion s’il veut vivre. Gi-hun raccroche et revient.

Gi-hun a gagné le match, mais n’a pas réussi à sauver Sae-byeok (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « THE SQUID GAME » ?

Bien que le dernier chapitre laisse le chemin préparé pour une deuxième saison de « Le jeu du calmar« Jusqu’à présent, ni les producteurs ni Netflix Ils n’ont fait aucune annonce sur l’avenir de la série sud-coréenne. Bien que tout dépendra de la réponse du public et des critiques.

Lorsque Dong-Hyuk a parlé à YTN, il a révélé que la planification du jeu Squid avait pris 10 ans. « Je voulais créer un lien entre les jeux nostalgiques auxquels nous jouions dans notre enfance et le sentiment de compétition sans fin que ressentent les adultes modernes. Il y a une ironie dans le fait que nos souvenirs les plus beaux et les plus innocents se transforment en réalité la plus horrible », a-t-il expliqué.

Si une deuxième saison est confirmée, elle pourrait suivre Gi-hun, qui a désobéi au dernier ordre et n’est pas monté dans l’avion. Il pourrait également se concentrer sur les survivants du premier jeu ou montrer un nouveau groupe de joueurs prêts à se battre pour leur survie.