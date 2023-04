Le NETFLIX REALITY SHOW le plus regardé en ce moment sur le véritable amour

Netflix

Ce concours sur Netlix est le plus regardé et il ne s’agit pas de survie, alors qu’est-ce qu’ils gagnent ?

©IMDBCe n’est pas un concours de survie, mais d’amour

C’est vrai que Netflix Les programmes de concours fonctionnent bien pour lui et en ce moment L’émission de téléréalité la plus regardée est celle dans laquelle gagner va au-delà de l’argent, car elle promet de trouver votre véritable amour et nous vous dirons de quoi il s’agit et de quoi il s’agit..

Quelle est la téléréalité la plus regardée sur Netflix ? en ce moment est l’amour est aveuglequi teste vraiment si l’amour est vraiment aveugle ou si l’apparence physique de votre partenaire est la plus importante.

Son synopsis officiel indique qu’il s’agit d’une expérience sociale où «les célibataires recherchent l’amour et se fiancent avant de se voir en personne« . Pendant toutes les saisons, les célébrités et le couple dans la vraie vie Nick et Vanessa Lachey ont été les présentateurs.

Parce que l’amour est aveugle est la téléréalité la plus regardée en ce moment ? Pourquoi la série/concours Il vient de lancer sa quatrième saison aux États-Unispuisqu’il a des versions dans d’autres pays, ce qui parle aussi du succès de la franchise.

+ Quand sont sortis les épisodes de la saison 4 de Love is Blind ?

Les huit premiers épisodes de la quatrième saison sont désormais disponibles et les 5 derniers épisodes ont déjà une date de sortie : arrivera sur la plateforme de streaming le 7 avril. Même si l’avant-dernier épisode, 12, arrivera le 14 avril tandis que La date de sortie du dernier chapitre, l’épisode 13, n’a pas encore été annoncée.

