Heure de sortie d’After We Fell : voici quand et comment regarder sur Amazon Prime

After We Fell est disponible en streaming sur Amazon Prime Video. Voici à quelle heure il est sorti au Royaume-Uni et en France.

Enfin, Après nous sommes tombés a finalement atteint les plateformes de streaming, ce qui signifie que nous pouvons tous maintenant profiter du prochain chapitre de la vie de Tessa et Hardin dans le confort de notre propre maison.

Après nous sommes tombés, le troisième volet de la Après franchise, présente tout un tas de nouveaux acteurs comme nos personnages préférés (les conflits d’horaire signifiaient que certains acteurs ne pouvaient pas revenir pour les deux derniers films), et reprend là où nous nous étions arrêtés avec Hessa dans Après que nous soyons entrés en collision.

After We Fell est déjà sorti sur les plateformes numériques aux États-Unis et devrait sortir sur Amazon Prime Video au Royaume-Uni et en France le 22 octobre. Voici à quelle heure il sortira sur le service.

Quand est-ce que Après nous sommes tombés sortir sur Amazon Prime ?

Ce que fait le temps Après nous sommes tombés sortir sur Amazon Prime ?

Après nous sommes tombés sortira sur Amazon Prime Video au Royaume-Uni et en France le vendredi 22 octobre.

Il n’y a actuellement aucune confirmation officielle de Après nous sommes tombésl’heure de sortie exacte pour l’instant. Mais tout comme Netflix et Disney+, Prime Video a également tendance à sortir de nouveaux films et émissions de télévision à minuit.

Voyant comme Après nous sommes tombés n’est pas diffusé dans le monde entier en même temps, il semble que le film sera disponible en streaming sur 00h00 GMT.

Après nous sommes tombés sera libre de diffuser au Royaume-Uni et en France. Cependant, si vous habitez en dehors de ces deux pays, vous devrez peut-être payer pour diffuser le film à la maison.

Où regarder Après nous sommes tombés aux Etats-Unis

Après nous sommes tombés a déjà été publié sur les plateformes numériques américaines, ce qui signifie que vous pouvez désormais le regarder dans le confort de votre foyer – mais il n’est pas gratuit de le diffuser.

Vous pouvez acheter Après nous sommes tombés sur Amazon Prime Video ou sur l’iTunes Store d’Apple. Le film coûte 24,99 € à l’achat et 19,99 € à la location.

Est Après nous sommes tombés sur Netflix ?

Après nous sommes tombés ne sera pas sur Netflix aux États-Unis ou au Royaume-Uni… du moins pas avant un certain temps.

Pour le moment, il n’y a aucune confirmation que Après nous sommes tombés sortira sur Netflix dans ces deux territoires. Mais sur la base du modèle que nous avons vu avec les deux autres films de la franchise, il est possible que cela arrive encore au service de streaming à une date ultérieure.

Avec un peu de chance, Après nous sommes tombés sera disponible en streaming sur Netflix quelques mois après sa sortie au cinéma aux États-Unis. Les fans pouvaient voir Après nous sommes tombés sur Netflix à un moment donné du début au milieu de 2022.

