The Society Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et autres détails

La société Saison deux: La société est une série Web dramatique énigmatique pour adolescents créée par Christopher Keyser. C’est la saison 1 qui a été diffusée pour la première fois l’année dernière le 10 mai. En raison de son grand scénario mystérieux, l’émission a été immensément aimée par le public. Les amoureux de la série espèrent une autre saison de cette émission, découvrons ci-dessous la saison 2.

The Society Saison 2 Sortie ou pas?

Nous n’avons pas besoin de vous contrarier avec toutes ces nouvelles, mais malheureusement, l’émission a été ajoutée à partir de la liste de toutes les émissions Netflix supplémentaires qui ont été annulées par l’équipe Netflix.

L’émission se préparait à tomber en 2020 pour ses amoureux, et le travail se poursuivait pour la même chose. Pourtant, la production a cessé pour des raisons de santé évidentes tout au long de la pandémie, et Netflix a officiellement déclaré le 21 août 2020, qu’il n’y aura pas de deuxième saison pour la société ”.

Fonderie:

Tous les visages réguliers se réuniront si le spectacle revient avec une saison suivante.

Kathryn Newton

Gideon Adlon

Sean Berdy

Natasha Liu Bordizzo

Jacques Colimon

Olivia DeJonge

Alex Fitzalan

Kristine Froseth

José Julián

Alex MacNicoll

Toby Wallace

Jack Mulhern

Spencer Home

Emilio Garcia-Sanchez

Grace Victoria Cox

Nous apporterons toutes les mises à jour exclusives pour vous. Restez à l’écoute avec nous.

L’intrigue de la saison 2 de la société

L’émission se concentre sur l’histoire d’adolescents en particulier qui consolide certains éléments non naturels et voit un rassemblement de diplômés du secondaire lors d’une sortie sur le terrain. Malheureusement, ils ne peuvent pas aller à l’objectif, pour qu’ils reviennent et découvrent que leur ville est vide. Les étudiants des collèges du Connecticut partent en excursion, mais peu de temps après leur retour dans leur ville pour découvrir qu’ils sont les seuls.

Au début, ils sont heureux de sentir qu’il n’y a personne pour s’organiser autour d’eux et qu’ils peuvent être aussi libres qu’ils en ont besoin. En quelques instants, la réalité frappe, et ils ne découvrent ni téléphone ni web et que toute leur ville est acquise dans les bois épais. Ils suivent les règles et les directives afin qu’ils puissent coexister avec des actifs limités.

À long terme, ils savent qu’ils sont dans un univers parallèle, et ils devraient arriver à leur vérité d’une manière ou d’une autre. Quoi qu’il en soit, en règle générale, les enfants ont mis une pancarte dans leur ville «tu vas leur manquer» et s’efforcent de continuer. Les fans sont prêts à percevoir ce qui va se passer dans la deuxième saison de The Society.

