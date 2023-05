Les Gardiens de la Galaxie 3 détrône Mario Bros. au box-office pour ce week-end

merveille

Mario Bros. perd la première place en tant que film le plus rentable ce week-end après avoir dominé cet espace après quatre semaines consécutives. Les Gardiens de la Galaxie 3 démarrent du bon pied !

© IMDbMario Bros et Star-Lord

Le film Super Mario Bros. est devenu le grand char de 2023 avec un combo de nostalgie ajouté à une intrigue dynamique et des personnages qui transcendent plus d’une génération, atteignant 96% d’acceptation selon le grand public en Tomates pourries ce qui contraste fortement avec les maigres 59% de spécialistes. Universel vous pouvez dormir tranquille car le film, mettant en vedette Chris Pratt comme le gentil plombier, a réussi à gagner 1 044 868 162 dollars dans le monde.

Pourtant, il semblerait que le règne de quatre week-ends consécutifs de la mascotte de Nintendo touche à sa fin grâce à un autre film dans lequel il joue Chris Pratt. On parle de Gardiens de la Galaxie 3 quel est le dernier de merveille pour atteindre le grand écran et les critiques semblent le soutenir avec 80% sur le site Web de revue mentionné précédemment.

Variété estime que Gardiens de la Galaxie 3 Il s’attend à rapporter 120 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, un chiffre qui se situe entre le premier film de ce groupe de héros sorti en 2014 avec 94 millions de dollars et la suite de 2017 qui a atteint 146 millions de dollars; tout cela dans les premiers jours d’exposition. Il est possible que le troisième versement rate ces projections et atterrisse plus près de 110 millions de dollars ou 118 millions de dollars, ce qui est moins spectaculaire selon divers services de suivi indépendants.

Les Gardiens de la Galaxie 3 modifient le box-office du week-end

Au box-office international, on s’attend à ce que Gardiens de la Galaxie 3 ajoutez 130 à 140 millions de dollars sur tous les marchés disponibles, y compris la Chine, qui est estimée entre 15 et 20 millions de dollars sur ce total. Le géant oriental qui était autrefois un grand territoire pour merveillen’a été amical avec aucun film hollywoodien ces dernières années, à l’exception de Avatar : la voie de l’eau.

Quoi qu’il en soit, la vente de billets pour Gardiens de la Galaxie 3 sera plus que suffisant pour mettre fin au règne de quatre semaines du box-office du film d’animation. Super Mario Bros. de Universel et Illumination qui est devenu un phénomène de masse qui a même une chanson qui sera éligible pour aller directement aux Oscars : Les pêches du méchant Bowser magistralement interprété par Jack Black. Rien de mal!

