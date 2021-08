« The Sandman » termine le tournage de sa première saison

De nouveaux rapports indiquent que Netflix a terminé le tournage de l’adaptation très attendue de « The Sandman », le roman graphique acclamé créé par l’auteur britannique Neil Gaiman, qui a confirmé que le travail de photographie principal a été achevé via son compte officiel sur Tumblr, poursuivant son post- travail de production et d’effets visuels.

Gaiman inviterait ses fans à être patients concernant la date de sortie de la série, promettant que la production a la même sensation esthétique que dans les pages des bandes dessinées, tout en partageant son enthousiasme pour le travail de son protagoniste.

«Nous avons terminé la photographie principale de la saison 1, et maintenant nous devons être patients pendant que les effets spéciaux et tout cela est fait. La musique a été écrite et enregistrée, et ainsi de suite », a déclaré Gaiman, précisant qu’il ne sait toujours pas quelle est la date estimée de sa sortie ou quand arrivera la première bande-annonce officielle.

«Je ne sais pas si cela signifie que les gens qui regardent la télévision aiment ça (bien que j’espère qu’ils le font), mais je soupçonne que si vous aimez Sandman et que vous voulez le voir à l’écran, vous aimerez ça. (Je crois aussi que Tom Sturridge sera une star après l’arrivée de la première saison de Sandman) », a ajouté Gaiman dans son message.

Tom Sturridge sera « Dream of the Eternals », également connu sous le nom de Morpheus. Il est rejoint par d’autres stars telles que Gwendoline Christie dans Lucifer, Charles Dance dans Roderick Burgess, Asim Chaudhry dans Abel, Sanjeev Bhaskar dans Cain, Kirby Howell-Baptiste dans Death ou encore Mason Alexander Park dans le rôle de Desire.

Neil Gaiman, qui est l’un des producteurs exécutifs de « The Sandman », a prévu que la série soit basée sur l’histoire de la série de bandes dessinées, mais la met à jour pour l’adapter au monde contemporain, y compris certaines de ses références culturelles ou sa section technologique. La première saison adaptera ses trois premiers arcs narratifs : « Préludes et Nocturnes », « La Maison de la Poupée » et « Pays des Rêves ».