Indiana Jones 5 : nouvelle image d’Harrison Ford en tant que personnage titulaire

Une nouvelle image de » vient d’être dévoiléeIndiana Jones 5 » où vous pouvez voir Harrison Ford en tant qu’archéologue titulaire lors d’un voyage en mer. Il s’agit de la première photo du prochain épisode de la franchise Lucasfilm, où l’on voit un Indiana Jones plus âgé.

Bien que l’on ne sache pas exactement où se déroulera l’histoire de ce film, Ford a décrit le film comme « plein d’aventures, plein de rires, plein d’émotions réelles. C’est complexe et rusé. » Mais je suis très content du film Nous avons. »

»Indiana Jones 5 » se déroulera lors de l’alunissage de 1969, lorsque l’homme s’est posé pour la première fois sur la lune. Alors que Ford reprendra son rôle emblématique, la prochaine suite mettra en vedette Ford. Mads Mikkelsen comme le méchant nazi, Voller.

Le personnage est inspiré du vrai nazi Werner von Braun, devenu ingénieur de la NASA. « C’est un homme qui aimerait réparer certains des torts du passé », a déclaré Mikkelsen à propos de son personnage. « Il y a quelque chose qui pourrait faire du monde un bien meilleur endroit où vivre.

Le film met également en vedette Boyd Holbrook en tant que bras droit de Voller, Klaber, et nouveau venu dans la franchise Pont Phoebe Waller comme la filleule de Jones, Helena. Lucasfilm a également annoncé lors de la D23 Expo en septembre que John Rhys Davies il reprendrait son rôle de Sallah, un personnage qu’il a joué dans les tranches précédentes.

Le cinquième volet de »Indiana Jones » est en développement depuis 2016 avec Steven Spielberg, qui a également réalisé les quatre premiers films, revenant en tant que réalisateur. Cependant, il a quitté la production pour se concentrer sur d’autres projets, avec James Mangold le remplaçant au poste de directeur.

Avec un nouveau directeur à la tête de la franchise d’action emblématique, Mangold a récemment juré qu’Indiana Jones ne serait jamais remplacé par un successeur plus jeune, malgré l’âge croissant de Ford.

« Personne ne remplacera jamais Indiana Jones », a déclaré Mangold. « Pas dans aucun script. Pas dans aucune coupe. Cela n’a jamais été discuté. » Ford a joué le personnage depuis « Raiders of the Lost Ark » en 1989 et « Indiana Jones 5 » marquerait la dernière sortie de la star en tant qu’archéologue emblématique.