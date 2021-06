The Sandman : premier aperçu des films de la série Netflix

Après une longue attente, Netflix a présenté un premier aperçu du tournage de « The Sandman » adaptation du roman graphique acclamé de l’auteur de dark fantasy Neil Gaiman, qui nous guide à travers les objets et les paramètres que le service de streaming a construit pour donner vie à le monde magique de sa saga.

Pour la première fois on peut voir la prison dans laquelle Morpheo a été enfermé par le culte de Roderick Burgess, ainsi que les outils du rêve : son casque, son sac de sable et la Pierre des Rêves. La séquence comprend également des commentaires de Tom Sturridge, star de la série, ainsi que de Gwendoline Christie, qui joue Lucifer.

Netflix décrit cette adaptation comme suit ; « Un riche mélange de mythes modernes et de dark fantasy dans lequel fiction contemporaine, drame historique et légendes sont parfaitement imbriqués. ‘The Sandman’ suit les personnes et les lieux affectés par Morpheus, le roi des rêves, alors qu’il répare les erreurs cosmiques (et humaines) qu’il a commises au cours de sa vaste existence. »

En 2020, suite à la sortie de la version livre audio de « The Sandman », Neil Gaiman a partagé avec les médias ses impressions sur ce qu’il attend de cette série, anticipant que l’équipe créative de la production a réfléchi à la manière d’adapter l’histoire aux temps modernes. , en ajustant ses personnages et la façon dont ils se déroulent.

Neil Gaiman a souligné qu’au cours des 25 dernières années, des efforts actifs ont été déployés pour adapter « The Sandman » au cinéma ou à la télévision, mais aucun de ces projets n’a fonctionné en raison du manque d’effets spéciaux nécessaires pour mener à bien l’histoire. les studios ne prévoyaient pas de dépenser des budgets excessifs pour une bande classée « R ».

« Vous deviez accéder à un monde où la narration à long terme était un avantage plutôt qu’un inconvénient. Et le fait que nous ayons 75 numéros de Sandman, plus essentiellement 13 livres entiers de matériel, est une très bonne chose », a commenté Gaiman. La première saison de « The Sandman » adaptera « Preludes and Nocturns » et « The Doll House », ses deux premiers arcs de l’histoire. Il n’y a pas encore de date de sortie estimée.