« The Good Doctor » Saison 5 : Date de sortie, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

Après la fin de la précédente tranche de « Le bon docteur« Il est clair que l’histoire de Shaun Murphy et du reste des médecins de l’hôpital San Jose St. Bonaventure se poursuivra dans une cinquième saison, ce qui a été confirmé par ABC avant même le renouvellement officiel de la saison 18 de » Grey’s Anatomy « .

Le compte Twitter officiel du drame médical de abc a partagé une vidéo des leads applaudissant avec le message : « Nous avons hâte de savoir ce qui va arriver quand #TheGoodDoctor reviendra pour une autre saison ! »

La refonte n’est pas vraiment une surprise étant donné que la série compte en moyenne 4,23 millions de téléspectateurs au total et une note de démonstration de 0,6. Parmi les huit drames diffusés par ABC, il se classe troisième dans les deux mesures, derrière « Station 19 » et « Grey’s Anatomy ».

Nous ne pouvons pas attendre ce qui va arriver quand #LeBonDocteur revient pour une autre saison! pic.twitter.com/xIOSHC9308 – Le bon docteur (@GoodDoctorABC) 3 mai 2021

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 5 DE « LE BON DOCTEUR » ?

A la fin de la quatrième saison de « Le bon docteur« Lea a proposé à Shaun, Morgan et Park de se réconcilier, Mateo a révélé qu’il rentrait aux États-Unis car il avait un mandat d’arrêt contre lui, et Marcus a avoué que sa femme l’avait quitté pour un autre homme.

Pendant ce temps, Claire a reçu une offre d’emploi au Guatemala, et bien qu’elle ait hésité à l’accepter, Audrey l’a convaincue que c’était la bonne chose à faire. Cela signifie que l’actrice Antonia Thomas a dit au revoir au drame médical ABC.

Concernant le départ d’Antonia Thomas, le producteur exécutif David Shore a déclaré à TVLine : « Nous ne voulions pas que la fin soit un autre coup dur [para el personaje]. Il voulait qu’elle coure vers quelque chose, pas loin de quelque chose. Nous voulions lui trouver un endroit qui lui semble idéal. »

« Oui, nous aimerions trouver des endroits pour la ramener. Elle fait partie de ce monde, et elle fera toujours partie de ce monde, donc ce sera beau à voir [Claire], apportez-nous une histoire ou venez simplement voir les moments forts de la vie des gens », a-t-il déclaré à propos de la possibilité du retour de Claire.

Qu’adviendra-t-il de la relation entre Morgan et Alex ? Écoute, Morgan sera toujours Morgan. Elle aura toujours ce côté [vulnerable], mais nous l’avons toujours vue, et je pense que Fiona a fait un excellent travail pour la transformer en un personnage entièrement dimensionnel. [Ella] Il ne veut pas vous montrer ces côtés, mais ils sont là. Elle choisit de mettre l’accent sur un côté, et ce côté est probablement plus important chez elle que chez beaucoup de gens. [Risas] Mais oui, je vais probablement baisser un peu ma garde, surtout avec Park, et cela peut devenir un défi dans cette relation « , a déclaré Shore.

Quel voyage Shaun entreprendra-t-il dans le nouvel opus ? « Nous explorons différentes manières de prendre les thèmes [de la temporada 4] et les amener à un niveau encore plus élevé, qui consiste à surveiller [a los pasantes], mais aussi leur indépendance professionnelle. Vous approchez maintenant de la fin de votre résidence, alors qu’est-ce que cela signifie? Il a été dans un endroit sûr jusqu’à présent, jusqu’à un certain point. Ce n’était certainement pas sûr au début, mais nous voulons mélanger un peu les choses et rendre les choses moins sûres pour lui et voir comment il est à la hauteur de cette occasion, car il ne sera plus un résident en un rien de temps. Et sur le plan personnel, nous voulions aller encore plus loin, c’est donc l’engagement. »

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 5 DE « LE BON DOCTEUR »

La cinquième saison de « Le bon docteur« Il n’a toujours pas de bande-annonce officielle, donc pour l’instant nous ne vous laissons que quelques images des versements précédents.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LE BON DOCTEUR 5 »

Malgré les adieux de Claire Brown, il est encore possible que Antoine Thomas la reprendre dans la saison cinq, tant que les producteurs décident de son retour à un moment donné. De plus, l’acteur mexicain Osvaldo benavides Il rejoindra le casting récurrent avec son personnage Dr. Mateo Rendón Osma.

Freddie Highmore – Dr Shaun Murphy

Paige Spara – Léa Dilallo

Richard Schiff – Dr Aaron Glassman

Hill Harper – Dr Marcus Andrews

Yun Lee – Dr Alex Park

Fiona Gubelmann – Dr Morgan Reznick

Osvaldo Benavides – Mateo Rendón Osma

Osvaldo Benavides incarne Mateo Rendón Osma et rejoindra le casting récurrent de la saison 5 de « The Good Doctor » (Photo: ABC)

QUAND SERA SORTIE LA SAISON 5 DE « THE GOOD DOCTOR » ?

La cinquième saison de « Le bon docteur« N’a pas encore de date de sortie exacte pour abc aux États-Unis, mais très probablement les nouveaux épisodes arriveront entre octobre et décembre 2021.