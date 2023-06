Netflix : la MINISERIES à voir si vous avez aimé FUBAR d’Arnold Schwarzenegger

Tigi Bed Head Crème Texturisante Back It Up Tigi Bed Head 125 Ml

La nouvelle crème texturisante Bed Head Back It Up est un puissant produit coiffant qui confère définition, corps et brillance. Si vous avez aimé Bed Head On the Rebound, vous allez adorer Back It Up ! Notre technologie de froissage express redonne forme aux cheveux d’un simple geste. Formulée à base de résine coiffante et de silicones légères, cette crème texturisante offre protection thermique, contrôle des frisottis, définition et tenue longue durée des boucles, pour des coiffures qui durent. Laisse les cheveux doux et hydratés. Conçue avec et utilisée par les salons professionnels. Avantages : Procure définition, corps et tenue Puissante crème coiffante texturisante Maintient les boucles, ondulations et autres styles mis en forme Apporte hydratation et brillance Idéale pour ajouter de la texture à tous les types de cheveux parfum de poire Appliquer sur cheveux essorés et peigner pour une répartition homogène. Pour des boucles haute tenue, enrouler les cheveux autour du doigt pour créer des ondulations texturisées. Sécher à partir du bas, en froissant les cheveux. #vidéo# #ingrédients# WATER (AQUA/EAU), ACRYLATES COPOLYMER, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, VP/METHACRYLAMIDE/VINYL IMIDAZOLE COPOLYMER, POLYSORBATE 20, TRIETHANOLAMINE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, PHENOXYETHANOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, FRAGRANCE (PARFUM), PENTYLENE GLYCOL, PEG-7 DIMETHICONE, PEG/PPG-25/25 DIMETHICONE, ADANSONIA DIGITATA FRUIT EXTRACT, LAURETH-7, PUNICA GRANATUM FRUIT JUICE, DISODIUM EDTA, PEG-4 DILAURATE, PEG-4 LAURATE, LACTIC ACID, AMMONIUM HYDROXIDE, PHENYLPROPANOL, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, PEG-4, TOCOPHEROL, SODIUM BENZOATE, PROPANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, CITRIC ACID, TRIDECETH-9, BISABOLOL, LINALOOL.