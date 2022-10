Jamie Lee Curtis a été surpris par le succès de Knives Out

Jamie Lee Curtis est une actrice emblématique apparaissant dans d’innombrables films, de son rôle de Laurie Strode dans le Halloween franchise d’apparaître dans Vrais mensonges et Des places boursières. Elle est apparue plus récemment dans Tout partout tout à la foisavec Halloween se termine arriver plus tard la semaine prochaine le 14 octobre. Ses films ont connu un énorme succès auprès des critiques, des fans et du box-office. Cependant, il y a un projet en particulier qui a surpris Curtis : Couteaux sortis.





Le mystère du meurtre de 2019 mettait en vedette une distribution d’ensemble fantastique avec un excellent scénario et une excellente direction de Rian Johnson. Couteaux sortis avait tout le potentiel pour réussir, mais Curtis ne le voyait pas de cette façon, du moins pas pendant le tournage. Lors d’une interview avec Entertainment Weekly, l’actrice de 63 ans a évoqué sa carrière de plus de 40 ans dans l’industrie et a expliqué son processus de tournage. Couteaux sortis.

« J’étais en fait assez isolé. Je vivais seul dans cet hôtel bizarre, et une grande partie du film, je ne suis pas dedans. J’étais seul pendant beaucoup, et c’était une période très difficile. Il s’est avéré être ce film fantastique. Je n’aurais jamais su que le film que nous faisions était le film que nous avons fait. Ce n’était pas évident pour moi, parce que Ryan était si précis dans sa méthodologie, et ce n’est pas comme si nous regardions tous les moniteurs et voyions tout le travail. Nous n’en avions aucune idée. On faisait juste notre petit truc et on rentrait à la maison. C’était juste une si délicieuse surprise. »

Compte tenu des rebondissements que Couteaux sortis prend, il n’est pas surprenant que Curtis n’ait pas été au courant de l’intrigue générale du film. Il faut plus d’un visionnage pour tout comprendre dans le projet de Rian Johnson, ce qui explique en partie le succès de son film.





À couteaux tirés Le succès au box-office a conduit à la suite

Couteaux sortis n’a pas seulement été un énorme succès auprès des critiques et du public, mais a également décroché un nombre énorme au box-office. Le budget était de 40 millions de dollars, le film totalisant 311 millions de dollars à la fin de sa sortie en salles. La toute nouvelle IP s’est avérée un succès et tout le monde voulait participer à l’action. Selon un rapport de Variety, Lionsgate a finalement fait le tour des suites, Netflix acquérant les droits pour un montant élevé de 450 millions de dollars.

Le service de streaming espère récupérer son argent au fur et à mesure Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés est presque prêt à sortir. La suite emmène Benoit Blanc de Daniel Craig en Grèce pour un autre polar, avec encore un autre casting stellaire. Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista, Ethan Hawke, Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Madelyn Cline, Janelle Monáe et Leslie Odom. Jr. rejoindra le célèbre détective sudiste dans sa deuxième affaire sur grand écran. Le casting du film pourrait être conscient de son succès futur étant donné que c’est la deuxième fois pour Rian Johnson, et les fans attendent avec impatience le suivi tant attendu. Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés arrive sur Netflix plus tard cette année, le 23 décembre.