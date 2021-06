Ratchet & Clank: Rift Apart – C’est combien de temps le temps de jeu est écoulé

L’embargo sur les révisions aussi Ratchet & Clank : Faille à part est tombé et les éditeurs peuvent partager leurs impressions Exclusivité PS5 annoncer. Nous avons donc maintenant le droit d’être très ouverts sur le Récréation parler. Combien de temps me faut-il pour « Ratchet & Clank : Rift Apart » ? Nous vous donnerons la réponse à cette question dans le post suivant.

La saison de Ratchet & Clank : Rift Apart – Une aventure assez divertissante

Comment est le temps de jeu de Rift Apart ? Dans le cadre du test, nous avons vérifié 14 heures pour la première fois les crédits. Cependant, nous n’avons pas traversé l’aventure aussi rapidement que possible, mais avons déjà résolu quelques objectifs facultatifs et trouvé les deux tiers des boulons d’or. Rien que pour l’histoire principale, vous ne serez guère plus que 10 à 12 heures besoin.

Comme indiqué, il y a plus à faire en dehors de l’histoire principale : la plupart des planètes sur lesquelles vous voyagez ont Tâches annexes et pas mal Objets de collection. Vous devriez garder les yeux ouverts pour ces objets de collection dans le jeu :

Boulons d’or : Pour débloquer des bonus ou des astuces amusantes.

Pour débloquer des bonus ou des astuces amusantes. Robots espions : Cela vous donne accès à la puissante arme RIDA.

Cela vous donne accès à la puissante arme RIDA. Pièces d’armure : Chaque ensemble se compose d’un casque, d’un plastron et de jambes. Avez-vous l’armure complète, entre autres, la vague de bonus de valeur de statut.

© Sony Interactive Entertainment

Vous pouvez également visiter Zurkie’s dans le arène Défoulez-vous, qui vous réserve de nombreux défis dans différents niveaux de difficulté.

Alors, voulez-vous tout voir du jeu et du 100 pour cent des trophées vous pouvez ajouter quelques heures à l’histoire principale. le Trophée Platine tu as après bien 25 heures mis en votre possession. Une Nouveau mode Jeu Plus il y en a aussi, mais ce n’est pas pertinent pour la progression du jeu.

Dans Test 45secondes.fr nous avons examiné de près « Ratchet & Clank: Rift Apart » et vous expliquons à quel point la nouvelle aventure interdimensionnelle est bonne.