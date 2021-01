« The Sandman »: date de sortie sur Netflix, histoire, acteurs, personnages et tout

Basé sur la bande dessinée écrite par Neil Gaiman et publiée par DC Comics, « L’homme de sable»Est une série développée par Allan Heinberg pour Netflix. La nouvelle fiction se déroulera en 2021 et comportera un total de 11 épisodes.

Le premier versement devait initialement commencer à tourner fin mai 2020, mais a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus. Enfin, le tournage a commencé le 15 octobre de l’année dernière.

«Depuis 33 ans, les personnages de Sandman respirent, marchent et parlent dans ma tête. Je suis incroyablement heureux qu’ils puissent enfin sortir de ma tête et devenir réalité », a déclaré Gaiman dans un communiqué.

«Je ne peux pas attendre que les gens voient ce que nous avons vu en tant que Dream et le reste se réaliser, et la viande appartient à certains des meilleurs acteurs. C’est incroyable, et je suis très reconnaissant aux acteurs et à tous les contributeurs de The Sandman: Netflix, Warner Bros., DC, [showrunner / productor ejecutivo] Allan Heinberg et [productor ejecutivo] David Goyer, et les légions d’artisans et de génies présents sur le salon, pour avoir réalisé mes rêves les plus fous », a-t-il ajouté.

L’adaptation télévisée de The Sandman aura lieu en 2021 (Photo: Netflix)

DE QUOI EST «THE SANDMAN»?

Netflix décrit la nouvelle série comme «une riche combinaison de mythe moderne et de fantaisie sombre dans laquelle la fiction contemporaine, le drame historique et la légende s’entremêlent de manière transparente». Le Sandman suivra Morpheus, le roi des rêves, ainsi que ceux qui ont été touchés par lui, alors qu’il se consacre à corriger les erreurs qu’il a commises au cours de sa très longue existence.

BANDE-ANNONCE DE «THE SANDMAN»

« L’homme de sable»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE «THE SANDMAN»

Gwendoline Christie jouera Lucifer, le souverain de l’enfer.

Vivienne Acheampong jouera Lucienne, la bibliothécaire en chef du Dream Kingdom et l’un de ses associés les plus fiables.

Dance jouera Roderick Burgess, un « charlatan, maître chanteur et magicien », selon la description officielle du personnage, dont les affaires de bandes dessinées infâmes ont mis toute l’histoire en mouvement.

Boyd Holbrook jouera The Corinthian, « un cauchemar échappé qui veut goûter à tout ce que le monde a en réserve ».

Asim Chaudhry jouera Abel, « la première victime ».

Sanjeev Bhaskar joue Caïn, « le premier prédateur ». Lui, comme le personnage précédent, réside dans le royaume des rêves.

Voici les acteurs de « The Sandman » (Photo: Netflix)

QUAND « THE SANDMAN » SORTIRERA-T-IL?

« L’homme de sable« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais il arrivera très probablement dans le courant de 2021.