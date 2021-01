La France renforce le couvre-feu et exclut pour le moment l’enfermement pour arrêter la contagion

Macron annonce la fermeture des frontières avec les pays tiers

, 29 janv. () –

Le président français Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi contre toute attente le renforcement du couvre-feu déjà en vigueur dans le pays pour faire face à la pandémie de coronavirus et a exclu d’imposer le confinement pour le moment.

Contrairement à ce que plusieurs ministres et conseillers avaient récemment affirmé, le président français a rejeté les mesures de confinement, comme l’a indiqué le Premier ministre, Jean Castex, lors d’une conférence de presse.

« Il a choisi la confiance », a affirmé Castex, qui a précisé que, avec « cohérence », le président a décidé que le couvre-feu, qui s’applique de 18h00 à 6h00 du matin, la fermeture des magasins non essentiels après 6 heures : 00 pm ou la présence de policiers et de gendarmes pour contrôler les couvre-feux et les «partis clandestins».

Asimismo, ha anunciado el cierre « casi total » de las fronteras con países no comunitarios « salvo motivos imperiosos », tal y como ha recalcado Castex, que ha matizado que también habrá nuevas restricciones en los territorios de ultramar y que se procederá a cerrar importantes centres commerciaux.

Avec cette décision, Macron espère également contenir le mécontentement de la population, qui pourrait suivre les traces des Pays-Bas, où les manifestations contre les restrictions sanitaires ont conduit à de violentes émeutes, selon les informations du journal ‘Le Figaro’.

Cependant, le président a exhorté à ne pas sous-estimer la situation sanitaire et le danger du virus et a demandé à son ministre de l’Intérieur, Gerald Darmanin, de resserrer les contrôles et les sanctions contre ceux qui violent les mesures actuelles.

Au cours du dernier jour, le pays a vérifié 22.858 cas de coronavirus, ce qui place le total à 3.153.489. En outre, le nombre de morts est passé à 75 620 après avoir ajouté 356 au cours des dernières 24 heures. Le taux d’infection, en revanche, est d’environ 7%.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂