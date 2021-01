Dinosaures, la série complète est maintenant en streaming sur Disney +

Disney + diffuse actuellement tous les épisodes de la sitcom à succès ABC Dinosaures. Baby Sinclair, qui bat Baby Grogu de trois décennies, est de retour pour récupérer sa couronne de bébé le plus populaire sur le service de streaming de Disney. La sitcom classique des années 1990 suit la vie de la famille de dinosaures anthropomorphes les Sinclairs. La famille se compose des parents Fran (Jessica Walter), Earl (Stuart Pankin) et leurs enfants Baby Sinclair (Kevin Clash), Robbie (Leif Tilden) et Charlene (Sally Struthers).

Jim Henson a d’abord conçu l’idée de Dinosaures en 1988. Cependant, les gens n’étaient pas convaincus à l’époque. En fait, les gens pensaient que Henson, l’homme derrière Les Muppets, était « fou » de penser qu’une sitcom sur les dinosaures serait un succès. Ce n’est que le succès de Les Simpsons que les gens ont finalement commencé à se familiariser avec l’idée de Henson. Malheureusement, Henson est décédé un an auparavant Dinosaures créé et n’a pas été en mesure de voir le succès de l’émission. Les Simpsons et Dinosaures sont désormais tous deux sous le même toit à Disney +.

Brian Henson, fils de Jim Henson, a déclaré qu’il était ravi que Disney + prenne le relais Dinosaures plus tôt ce mois-ci. « Dinosaures est en train de passer à Disney + de manière importante, ce qui est bien », a-t-il déclaré.« Il est sur Hulu depuis un bon moment et a de nombreux fans. Dinosaures est quelque chose avec lequel je tripote toujours. L’émission originale a clairement une fin, mais ce n’est pas vraiment la fin. Il fait juste un froid glacial là-bas, et il n’y avait pas de nourriture. C’est là que nous en avons terminé. Cela doit-il être la fin? Je ne sais pas. Pas nécessairement. « Pourrait-il y avoir plus d’épisodes en cours? Henson n’est pas entré dans les détails, mais il semble qu’il ne serait pas contre de revoir le monde de Dinosaures sous le parapluie Disney +.

Tandis que Dinosaures a été un succès, c’était aussi un spectacle coûteux à réaliser. On pense que les animatroniques ont rendu l’émission coûteuse pour le réseau. Stuart Pankin se souvient: « J’ai entendu dire que c’était l’émission télévisée d’une demi-heure la plus chère, du moins à ce moment-là. » On pense que le prix était la raison pour laquelle le spectacle a été annulé en 1994 après ses débuts en 1991. Alors que le spectacle était une comédie, il a été loué pour avoir repris des thèmes matures.

Tout au long de sa courte période à la télévision, Dinosaures abordé l’environnementalisme, les espèces menacées, les droits des femmes, le harcèlement sexuel, les droits LGBT, l’objectivation des femmes, la censure, les droits civils, l’image corporelle, l’utilisation de stéroïdes, le racisme, l’abus de drogues, etc. Au moment d’écrire ces lignes, la série a une note fraîche de 96% sur les tomates pourries, ce qui pourrait augmenter à mesure que de plus en plus de gens reviennent pour redécouvrir la série ou la voir pour la première fois. Vous pouvez désormais diffuser tous les épisodes sur Disney +. Dans un effort pour susciter l’enthousiasme, le compte Twitter officiel de Disney + a publié le générique d’ouverture original, que vous pouvez regarder ci-dessus.

