« The queen of flow 2 »: 5 grandes révélations du trailer prolongé de la saison 2

La bande-annonce officielle de la deuxième saison de « La reine du flow»Comprend plusieurs révélations qui ont surpris et intrigués les fans de la série colombienne avec Carolina Ramírez, Carlos Torres, Andrés Sandoval et Juan Manuel Restrepo.

Selon un communiqué publié par Caracol Televisión, le nouvel opus « présentera une histoire effervescente, avec une forte dose d’adrénaline, de romance et de flux musical, suivant la ligne qui a conduit sa première saison à devenir un jalon mondial ».

Yeimy fait face à de nouveaux dangers qui menacent sa vie et celle de sa famille. L’apparition d’un ennemi qui la connaît très bien la traque, tandis que Juancho, son partenaire, voit comment son producteur cède du terrain à l’arrivée d’un concurrent très fort. Son monde, et celui de toutes les personnes qu’il aime, bouge, tandis que, de l’ombre, Charly Flow a le mérite de retrouver sa liberté. Tout l’univers de Yeimy sera en jeu lorsque Charly réapparaîtra et se réunira avec ses nouveaux alliés pour en finir avec elle. «

Les nouveaux épisodes de « La reine du flow«Ils ont commencé à être enregistrés en janvier 2020, mais en raison de la pandémie de coronavirus, ils ont été suspendus jusqu’en octobre et apparemment ils dureront jusqu’en mars 2021.

Il est donc fort probable que la diffusion ne commencera qu’en mai prochain. Mais quelles sont les 5 grandes révélations de la bande-annonce prolongée pour la deuxième saison?

1. CHARLIE FLOW SORTE DE PRISON

L’aperçu montre que malgré tous ses crimes, avec l’aide de son nouvel avocat, Charlie obtient sa libération conditionnelle. La première chose qu’il fait à sa sortie de prison est de s’excuser auprès de Yeimi Montoya et de lui dire qu’il regrette le plus de l’avoir perdue. Il retourne également dans le quartier, où sa mère et ses fans l’accueillent avec une grande joie.

Charlie veut reconquérir Yeimi dans la saison 2 de « La reine du flow » (Photo: Caracol TV)

2. CHARLIE EST DE RETOUR EN AMOUR AVEC YEIMY

Dans les nouvelles images de la deuxième saison de « La reine du flow«Il est clair que depuis la prison, Charlie observe de près la vie de Yeimi et, lorsqu’il est libéré, il entreprend de reconquérir la mère de son fils.

La bande-annonce montre également que Yeimi ne peut pas arrêter de penser à Charlie, mais pas de manière romantique, mais par peur d’essayer de se venger. Dans un autre moment, les deux personnages sont emportés par le désir et la passion, mais Charlie et Yeimi ont-ils vraiment à nouveau une liaison ou est-ce juste une hallucination?

Yeimi tombera-t-il à nouveau amoureux des tromperies de Charlie? (Photo: Caracol TV)

3. UNE ATTAQUE ET UN NOUVEL ENNEMI

Lorsque Yeimy Montoya est dans son apogée professionnelle, un ennemi apparaît et commence à la poursuivre. Elle est convaincue que Charlie est derrière les menaces qu’il reçoit, mais il nie tout. Alors, qui est-il? Qui est l’homme qui la suit partout et qui l’a envoyé?

Mais non seulement Yeimi est en danger, sa famille aussi. Le nouvel ennemi de l’auteur-compositeur-interprète orchestre une attaque contre Erick et bien que Charlie semble sauver son fils, le jeune homme est blessé.

Qui est l’homme qui a planté l’explosif pour tuer Erick? (Photo: Caracol TV)

4. CHARLIE RETOUR AUX ÉTAPES

Petit à petit, Charlie commence à retrouver sa vie, ce qui inclut son retour dans l’industrie de la musique. Lors de sa première représentation après son incarcération, elle décide d’une chanson pour Yeimi et lui assure qu’elle l’attendra et prendra soin d’elle.

Charlie Cruz est revenu dans l’industrie de la musique (Photo: Caracol TV)

5. LA BOGADA ET LE NOUVEL ALLIÉ DE CHARLIE

Qui est vraiment la femme qui a libéré Charlie et qui l’accompagne partout? Dans la vidéo de plus de cinq minutes, le nouvel avocat et allié de Cruz apparaît à plusieurs reprises avec un regard intrigant. Sera-t-elle le méchant de la saison 2 de « La reine du flow »?