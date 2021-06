Les solarigraphies sont un art DIY qui ne convient qu’aux photographes patients : les meilleures sont celles qui émergent après des mois d’exposition

La longue exposition en photographie donne beaucoup de jeu. En fait, c’est une fonction qui est passée ces dernières années d’un trépied et de beaucoup de patience à une fonction courante sur les téléphones portables. Mais il existe encore des disciplines basées sur des expositions longues et ayant un air d’antan, comme la solarigraphie.

Actuellement, la solarigraphie est une discipline qui combine l’utilisation d’appareils photo à sténopé, de papier photographique et comprend la diffusion en réseau, ce qui en fait un combo de look plus rétro et quelque chose qui est presque un must de nos jours. Sa naissance [se sitúa](http://www.solarigrafia.com/solarigrafiasolarigraphie / IntroductionSolarigrafia.html autour des années 2000 et depuis lors, nous avons vu de nombreux exemples.

Des stèles qui sont une trace de mois

Comment pourrait-il en être autrement, notre bible particulière de la photographie (Engadget Foto) nous aide à connaître cette pratique, qui comme on dit a environ 20 ans (ça fait deux décennies, oui, mais la photographie a plus d’un siècle, donc ni est très vieux). Comme décrit dans cette publication, les solarigraphes enregistrer le mouvement de la Terre par rapport au Soleil, quelque chose qui donne du coup une composition étrange dans laquelle apparaissent des traînées parallèles et fluorescentes.

En effet, il est intéressant de lire l’interview de Diego López Calvín, l’un des inventeurs du terme « solarigraphie » pour nommer les images produites dans son projet Solaris, avec Slawomir Decyk et Pawel Kula (qui sera montré au Skoki Festival de la photographie 2003), comme expliqué dans Solarigrafia.com.

Là, López Calvín décrit que dans une solarigraphie l’image apparaît par noircissement direct dû à la sensibilité du papier photographique. Dans ce cas, bien que l’on parle de papier, il n’est ni révélé ni figé, il n’y a pas de moment de pièce sombre avec lumière rouge et pose de photos.

DANS Instructables, Cartermarquis raconte pas à pas son expérience. Au final, dans la partie de ce que serait le développement, il souligne que le papier peut être retiré de l’appareil photo dans une pièce lumineuse et qu’en essayant de fixer la photo il a obtenu un négatif avec moins de contraste, donc il le déconseille . On voit ici l’avant et l’après (du balayage et du traitement numérique) de la solarigraphie.

Ce que l’on voit sur ces photographies, c’est l’empreinte que laisse le Soleil en traversant le ciel, ce qui peut nous rappeler les traînées de lumière que l’on obtient avec une photographie classique à longue exposition (par exemple, si l’on laisse l’appareil exposer quelques secondes à une route avec circulation la nuit ou dans l’obscurité). La différence est que dans ce cas nécessitera une exposition de jours voire de mois. Autrement dit, si vous faites partie de ceux qui s’impatientent avec le mode bulbe des caméras, ce n’est pas pour vous.

De cette façon, ce que l’on observe dans une solarigraphie, surtout dans l’une de celles qui ressort pour un temps de pose long, ce sont les marches du Soleil disposées temporellement de haut en bas. Ce sont des images qui fournissent des informations sur la position du Soleil à l’horizon et la capturent d’une manière assez unique.

La bonne nouvelle, c’est qu’il faut un caméra sténopé, ou ce qui revient au même, un appareil photo sans objectif. Vous en avez peut-être fait à l’école ou dans un atelier pour enfants, puisqu’il se compose d’une boîte étanche à la lumière avec seulement un petit trou où la lumière entre (le sténopé), et un matériau photosensible (le papier). Il existe de nombreux exemples de caméras à sténopé DIY sur YouTube, des plus simples avec une canette aux plus élaborées, comme celle présentée à Domestika.

Fini mes premiers solargraphs ! ☀️ Les Solargraphs sont des photographies au sténopé à longue exposition qui capturent la trajectoire quotidienne du soleil, et celles-ci montrent le solstice d’hiver de décembre dernier au solstice d’été d’hier. Les jours ensoleillés sont des lignes pleines et les périodes nuageuses sont les écarts entre elles 🌥 pic.twitter.com/LXxPIyzozr – Employé Science Transsexual® Cailin ™ (@europamilkshake) 21 juin 2021

Le matériel photosensible doit être du papier photographique noir et blanc. La partie moderne ? La de Partager, ce qui implique également que le papier avec le tampon soit scanné et traité avec un programme de traitement d’image pour obtenir le fichier numérique.

Un type de photographie bon marché, mais qui ne convient qu’aux photographes patients

Pour faire des solarographes, il faut garder à l’esprit que plus il y a d’exposition, mieux c’est, comme nous l’avons dit précédemment. Par conséquent, il sera pratique que notre caméra sténopé ne pas être quelque chose de très précieux et qu’il peut être placé dans un endroit modérément protégé, qui nous permet d’aller de temps en temps le surveiller et n’est pas trop exposé au vent ou aux agents qui peuvent gâcher le résultat.

Quant à les périodes recommandées, nous pouvons trouver des recommandations autour du temps entre un équinoxe et un solstice, (c’est-à-dire entre le jour où les heures d’ensoleillement et la nuit sont les mêmes et le jour où les heures d’ensoleillement sont maximales dans l’année) , bien qu’il soit généralement recommandé de prendre le temps entre deux solstices (plus long). Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans l’expérimentation, ils peuvent essayer de capter l’analème (la courbe qui décrit la position du Soleil dans le ciel si tous les jours de l’année sont observés à la même heure), bien que ce nécessite plus de compétences et un mécanisme supplémentaire.

Image | Luis Salazar.