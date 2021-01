Est-ce dans cette Renault 5 Turbo que s’est inspiré le nouveau 5 Prototype?

Rempli de similitudes avec le Prototype 5 qui anticipe le retour de la Renault 5 – ou ce sera l’inverse -, le Renault 5 Turbo PPG c’est le symbole d’une époque éloignée de la marque gauloise.

Aujourd’hui, «bras dessus bras dessous» avec les Japonais sous la forme de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, il y a eu des moments où Renault est venu à la main avec des marques d’outre-Atlantique, plus précisément avec l’American Motors Corporation (AMC) – qui possédait également la Jeep.

Renault deviendrait le premier actionnaire d’AMC en 1980 et augmenterait sa participation à 49%, où après des années de mauvais résultats, il vendrait finalement sa participation à Chrysler qui absorberait AMC (et la précieuse Jeep) dans 1987.

Un choix peu orthodoxe

C’est à cette époque où Renault était effectivement propriétaire d’AMC, que des projets comme cette Renault 5 Turbo PPG sont nés.

Le nom PPG est venu de PPG Industries, une société appartenant à l’industrie chimique, le principal sponsor de l’Indy Car World Series à l’époque, qui a été célébrée pour avoir demandé la création de certaines des Pace Car les plus mémorables de l’histoire.

En 1982, PPG Industries a mis AMC, GM, Ford et Chrysler au défi de créer une Pace Car pour la saison 1982 des Indy Car World Series, et la solution présentée par AMC a abouti à l’histoire que nous vous racontons aujourd’hui.

Au lieu de parier à nouveau sur les AMC AMX PPG Pace Cars de 1980/81, AMC a décidé de parier sur la promotion de la petite Renault 5 (commercialisée aux États-Unis sous le nom de Le Car), reprenant l’idée du vice-président du design d’AMC à l’époque. , Richard A. (Dick) Teague.

Les similitudes entre le Renault 5 Prototype et le 5 Turbo PPG vont bien au-delà de la couleur.

Renault 5 (presque) par son nom uniquement

Profitant de la liberté de création offerte par le fait que la Renault 5 Turbo PPG n’est qu’une voiture d’allure, Richard A. Teague a laissé libre cours à son imagination.

Pour commencer, il a rendu son prototype plus large et plus bas que le 5 Turbo II qui lui a servi d’inspiration. De plus, elle s’est beaucoup concentrée sur l’aérodynamisme, ce qui lui confère des lignes beaucoup moins anguleuses que celles présentées par la Renault 5 contemporaine.

En ajoutant à cela et en augmentant le « facteur wow! » de la Renault 5 Turbo PPG, Richard A. Teague lui a offert des portes accrocheuses en «ailes de mouette», une solution qui était très populaire à l’époque, grâce au DeLorean DMC-12, qui a donné certains composants du mécanisme de porte à cette Renault 5 particulière.

Peint aux couleurs de Renault, avec le nom de la marque et du modèle clairement visibles partout et des jantes BBS frappantes identiques à celles utilisées par la Renault 5 qui fonctionnait dans la catégorie IMSA GTU, il était difficile pour cette Pace Car de passer inaperçue.

Vit juste à côté

Dans le chapitre mécanique, la Renault 5 Turbo PPG utilisait le moteur Cléon-Fonte de quatre cylindres Turbo et 1,3 l et 160 ch qui apparaissait logé en position centrale arrière. Les suspensions, en revanche, ont été héritées de Renault 5 qui avait participé au championnat IMSA GTU en 1981.

Accompli sa mission en tant que voiture de rythme, O La Renault 5 Turbo PPG a été stockée dans un entrepôt, étant l’une des rares voitures Pace de cette époque à avoir survécu. Acheté pour 50 mille dollars (environ 41 mille euros) par Sunspeed (propriétaires de la collection Madison-Zamperini,), cela a finalement été vendu à l’Espagnol Teo Mártin.

Ce ne serait pas la dernière Pace Car produite par Renault pour PPG Industries, avec la Renault 5 Aero Wedge Turbo et Renault Alpine toujours en train de naître, mais leur histoire est pour un autre jour.