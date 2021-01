‘Lupin’ est le dernier grand succès du service de streaming Netflix au mois de janvier, après avoir compté sur les réalisations de productions comme «Cobra Kai» et «Bridgerton». Cette série française a été créée par George Kay, le même de ‘Killing Eve’, et François Uzan (Âmes de papier). Depuis son lancement, il a déjà commencé à se développer et ses chiffres le montrent aujourd’hui.

Lors de sa première semaine, il a eu le privilège de faire partie du Top 10 des plus vues sur la plateforme dans plus de 30 pays, y compris le Mexique, l’Argentine, la France, l’Espagne et les États-Unis. En outre, atteint 70 millions de téléspectateurs en seulement 12 jours, étant des chiffres vraiment surprenants pour les responsables de cette fiction.

L’histoire se concentre sur Assane Diop, un voleur intrépide et intelligent qui souhaite venger la mort de son père, qui a été injustement détenu pour un crime qu’il n’a pas commis. Là, il est prêt à se moquer et à tromper tous ceux qui se mettent en travers de son chemin.







La série, composée de cinq épisodes, est basé sur la saga des livres ‘Arsène Lupin’ de Maurice Leblanc et mettant en vedette Omar sy. Il a eu un excellent accueil critique: Tomates pourries a donné une note de 100% et Métacritique une 85/100. Utilisateur @Dre_Ova Il a partagé une liste de raisons de regarder de la fiction sur Twitter et a été approuvé par Netflix en lui donnant un retweet. Voyez pourquoi vous devez le voir!

+7 bonnes raisons de regarder Lupin sur Netflix: