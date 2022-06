Test du Dyson Purifier Cool Formaldéhyde TP09 : Une œuvre d’art chère ou une merveille technologique ?

14 juin 2022 19:40:33 IST

Avantages:

– Le design a toujours l’air frais et sort d’une galerie d’art moderne.

– Fonctionnalité d’élimination du formaldéhyde.

– Configuration et utilisation faciles.

– Interface de l’application et fonctionnalité basée sur l’application.

Les inconvénients:

– Très cher par rapport aux autres purificateurs d’air.

– Dyson utilise trop de plastique à usage unique dans ses emballages

– Le bruit du ventilateur.

– Fonctionnalité limitée de la télécommande.

Évaluation: 3.4

Prix: Rs 52 900/- pour la tour et les filtres. Les filtres supplémentaires coûtent Rs 5 990/-.

Nous vivons à une époque où l’environnement dans lequel nous vivons, l’air même que nous respirons a le potentiel de nous tuer. Demandez à n’importe quel professionnel de la santé qui s’occupe de patients souffrant d’asthme, et ils jureront sur leur vie à quel point un purificateur d’air est important.

Maintenant, bien qu’il existe un certain nombre d’options, dans sa recherche d’un purificateur d’air, une personne tombera invariablement sur quelque chose qui porte le nom de Dyson.

Dyson a la réputation de sur-concevoir ses produits, donc naturellement, dans une mer de purificateurs d’air de la taille d’une boîte, leurs purificateurs d’air se démarquent. Dyson ne vous vend pas seulement une pièce de technologie, mais aussi une œuvre d’art.

De plus, ils semblent constamment repousser les limites d’un certain nombre de choses. En plus de bourrer leurs produits à ras bord de nouvelles innovations, Dyson repousse également les limites de ce que certains considéreraient comme un bon rapport qualité-prix.

Ce n’est un secret pour personne que les produits Dyson sont très chers. Dyson Purifier Cool Formaldéhyde TP09 n’est pas différent. Mais quelle est sa qualité en tant que purificateur d’air et, plus important encore, vaut-il l’argent que Dyson facture pour cela ? Nous essayons de répondre à cette question.

Dyson Purifier Cool Formaldéhyde : quoi de neuf ?

Bien que Dyson propose un certain nombre de purificateurs d’air, pour le Purifier Cool Formaldéhyde, Dyson a ajouté un capteur spécial à semi-conducteurs qui dure aussi longtemps que la machine.

Le formaldéhyde est un polluant gazeux qui est libéré par les meubles et les objets en bois fabriqués à partir de résines à base de formaldéhyde. Les matériaux tels que le contreplaqué et les panneaux de fibres, les isolants et les produits de bricolage tels que la peinture, les papiers peints, les vernis et les produits d’entretien ménager peuvent tous libérer du formaldéhyde.

Il est environ 500 fois plus petit que 0,1 micron, est particulièrement difficile à capturer et, lorsqu’il n’est pas détecté, peut être piégé dans une maison pendant des années. Une exposition prolongée peut provoquer un asthme sévère et une dégradation des tissus pulmonaires.

Il peut même provoquer des niveaux élevés de formaldéhyde pouvant provoquer une leucémie myéloïde et d’autres cancers rares autour de la cavité nasale et du pharynx.

Dyson Purifier Cool Formaldéhyde : configuration

La configuration du Dyson Purifier Cool Formaldéhyde est assez simple et peut être effectuée en moins de 10 minutes avec une grande facilité, même si quelqu’un ne connaît pas très bien les produits Dyson précédents et a peu ou pas de savoir-faire technique.

Une fois que vous avez retiré la tour du purificateur d’air et le filtre à charbon HEPA+ et le filtre catalytique de leur emballage, il vous suffit de remettre la tour à l’endroit.

Gardez à l’esprit que la télécommande est placée dans une boîte à part. Ouvrez le couvercle du filtre ou la grille en dévissant simplement le loquet, puis insérez les filtres.

Le filtre catalytique entre en premier, suivi du filtre à charbon HEPA+. Une fois ceux-ci insérés, remettez simplement la grille en place et verrouillez-la en place à l’aide des loquets de la grille. Votre purificateur d’air est prêt à être branché, prêt à être utilisé.

Dyson Purifier Cool Formaldéhyde : la conception

Tout d’abord, l’esthétique du Dyson Purifier Cool Formaldéhyde est sublime. Il ne sert à rien de réfuter cela, mais le Dyson Purifier Cool Formaldéhyde est une œuvre d’art. C’est vraiment quelque chose à voir et compléterait parfaitement les tendances les plus élégantes et les plus sophistiquées que tout bon architecte d’intérieur puisse proposer.

Le design que Dyson a choisi pour le purificateur Cool Formaldéhyde est quelque chose qu’ils avaient établi avec leurs ventilateurs sans lame et leurs purificateurs d’air il y a déjà longtemps.

Ce nouveau purificateur d’air pèse 4,86 ​​kilogrammes, mesure environ 105 centimètres de haut et 22 centimètres de large. Cette variation est disponible en deux couleurs, blanc et or. Notre unité de test avait le coloris or qui est une couleur cuivrée plutôt élégante et belle.

Alors que le corps principal du purificateur d’air est de couleur blanche, la télécommande qui l’accompagne, ainsi que le couvercle du filtre extérieur, sont dans cette belle couleur cuivre.

En raison de sa conception haute, le filtre prend très peu de place au sol et peut également être placé dans une pièce rembourrée. Assurez-vous simplement qu’il y a de la place pour que le Purifier Cool Formaldéhyde puisse osciller et que la base ait suffisamment d’espace autour pour aspirer l’air.

Grâce au petit écran sur l’unité de base, vous obtenez des lectures en temps réel de la qualité de l’air dans une pièce et du bon fonctionnement de votre nouveau purificateur d’air.

Dyson Purifier Cool Formaldéhyde : fonctionnalité

La meilleure façon d’utiliser le Dyson Purifier Cool Formaldéhyde est de le garder en mode Auto, bien que les utilisateurs puissent sélectionner la vitesse du ventilateur à laquelle il fonctionne.

Lorsqu’il est en mode automatique, le purificateur d’air surveille en permanence la qualité de l’air dans la pièce, en surveillant les niveaux de PM2,5, PM10 et de formaldéhyde dans l’air. Il ajustera la vitesse des ventilateurs en conséquence et purifiera l’air jusqu’à ce que le niveau de polluants revienne à ce qu’il devrait être idéalement.

Une fois qu’il a atteint ces chiffres, le purificateur d’air ralentit et finit par se rendormir, tout en continuant à surveiller la qualité de l’air.

La fonction ventilateur du purificateur d’air fonctionne moyennement bien. Jusqu’au niveau 6 environ, vous pouvez à peine entendre le purificateur fonctionner. Tout ce qui dépasse est légèrement audible, mais pas au point de pouvoir être qualifié de dérangeant.

Au niveau 10, les ventilateurs font un bruit considérable. Si vous avez placé le purificateur d’air à côté de votre poste de travail chez vous, vous serez distrait par le bourdonnement constant qu’il émet. Le fait qu’il oscille à moins de 350 degrés vous aide à ignorer le bruit.

Ne vous attendez pas à ce que la tour vous refroidisse suffisamment, elle n’est pas capable de le faire, même avec les ventilateurs et autres réglages montés jusqu’à 10. Mais ensuite, elle n’a jamais été conçue pour faire cela.

Le petit écran LCD du purificateur d’air est une touche astucieuse. Non seulement il montre la qualité de l’air et le niveau de polluants dans une pièce en temps réel, mais il aide également à configurer manuellement le purificateur d’air si vous le souhaitez.

Il y a aussi un mode nuit qui fonctionne plutôt bien et fonctionne sans faire de bruit.

Dyson Purifier Cool Formaldéhyde : l’intégration de l’application

Outre la télécommande, les utilisateurs peuvent également contrôler le purificateur d’air à l’aide de l’application Dyson Link. L’application fonctionne sans défaut et est très pratique à utiliser.

L’application est également chargée de fonctionnalités supplémentaires, à tel point qu’après quelques jours, on aimerait abandonner la télécommande incluse et contrôler le purificateur uniquement via l’application.

Le configurer et le connecter au purificateur d’air est encore une fois très simple et intuitif. La page d’accueil vous donne toutes les informations pertinentes dont vous aurez besoin si vous surveillez de près l’air.

L’application est bien conçue et très intuitive à utiliser. La page secondaire vous donne tous les chiffres pertinents de manière très concise et claire. Ceux-ci comprennent principalement les niveaux de PM10, de COV et de NO2, les trois plus grands polluants atmosphériques.

Il permet également aux utilisateurs de surveiller de près les niveaux de chacun des principaux polluants, y compris le formaldéhyde. Il vous montre également les niveaux de différents polluants par heure, jour et semaine, et aide les utilisateurs à mieux surveiller leur environnement et les sources de pollution.

L’application permet également aux utilisateurs d’allumer le purificateur d’air depuis une partie complètement différente de la ville, tant que le purificateur d’air est branché sur une prise de courant. Les utilisateurs peuvent également créer des horaires où le purificateur d’air s’allume automatiquement et s’éteint également automatiquement. L’application extrait également des données d’Internet pour vous montrer un rapport AQI assez complet de votre ville et le compare à l’air de la pièce. L’application vous informera également lorsque vous devez changer le filtre, ce qui, dans une ville comme Delhi, serait tous les 8 à 10 mois.

Conclusion : le Dyson Purifier Cool Formaldéhyde en vaut-il la peine ?

L’ajout de la purification du formaldéhyde est une fonctionnalité intéressante et quelque chose qui manque à la plupart des purificateurs d’air.

Si votre médecin vous a conseillé de surveiller votre exposition au formaldéhyde, opter pour le purificateur Cool Formaldéhyde est presque une évidence.

Cependant, si ce n’est pas un problème, il existe de nombreux autres purificateurs d’air à moitié prix qui feraient l’affaire. Vous renoncerez à quelques commodités et fonctionnalités, mais cela fera le travail.

