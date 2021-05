La taille de téléchargement de Mass Effect Legendary Edition est massive sur PS5, PS4

Avec Mass Effect Legendary Edition dans un peu plus d’une semaine (au moment de la rédaction de cet article), nous avons vu pas mal de gens se demander quelle sera la taille de son fichier. Après tout, ce sont les trois jeux de la trilogie originale regroupés en une seule version – et ils ont tous été entièrement remasterisés et améliorés pour démarrer.

Dans cet esprit, il n’est peut-être pas surprenant que Legendary Edition soit un téléchargement massif. Sur PlayStation 4 et PlayStation 5 (via la rétrocompatibilité), la trilogie reconstruite consommera jusqu’à 80 Go aux États-Unis et 101 Go dans l’UE. Nous supposons que la plus grande taille de l’UE est due à la fonctionnalité linguistique.

Selon Taille du jeu PlayStation, ces chiffres incluent le gros correctif du premier jour, soit 11,7 Go aux États-Unis et 13,3 Go en Europe.

