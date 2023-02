The Pokémon Company montre le professeur du nouvel anime

De nouveaux personnages du prochain anime » viennent d’être dévoilésPokémon », révélant le professeur de cette nouvelle génération et même une autre version de l’emblématique Pikachu avec un chapeau de capitaine. Grâce à son compte Twitter officiel, The Pokémon Company a révélé une petite vidéo où l’on peut voir le professeur Friede, qui porte un blouson marron et des lunettes sur le front.

De plus, la conception de Liko et Roy a été montrée plus en détail, le duo principal du nouvel anime de « Pokémon » qui sera apparemment aidé par le professeur Friede et son Pikachu pour s’aventurer dans une nouvelle histoire pour découvrir le mystère de leur unique pendentif.

Le vice-président du marketing de The Pokémon Company International, Taito Okiuraa exprimé son enthousiasme à l’idée d’introduire Pikachu dans la nouvelle série, déclarant que le personnage « continuerait d’être une icône pour la marque ».

Pour le moment, le nouvel anime »Pokémon » n’a pas encore de titre officiel, mais il suivra Liko et Roy s’aventurant dans les différentes régions du monde Pokémon, similaire à la dernière série »Pokémon Journeys ». De plus, un élément narratif majeur sera centré sur le pendentif susmentionné que Liko porte, où Friede et le capitaine Pikachu joueront un rôle majeur dans la découverte du mystère.

Comme d’habitude, la nouvelle série sera basée sur la génération actuelle de jeux Pokémon, cette fois basée sur les titres »Pokémon Scarlet » et »Pokémon Purple », avec Liko commençant son aventure dans la région de Paldea. , en plus au fait que son pendentif fait référence au mécanisme de teracristallisation vu dans le jeu.

L’anime » Pokémon » a été créé pour la première fois en 1997, mettant en vedette Ash Ketchum, un jeune entraîneur de Pokémon qui rêve d’être champion de la ligue avec son partenaire Pikachu. Maintenant, l’histoire d’Ash se terminera après avoir été champion dans »Pokémon Ultimate Journeys: The Series », ce sera donc la première fois que l’anime changera de protagoniste.

Le nouvel anime Pokémon n’a pas encore de date de sortie officielle.