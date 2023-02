Voici le nouveau contrat de Jenna Ortega avec Adidas : Aura-t-elle sa propre ligne de vêtements ?

célébrités

Le prochain contrat que Jenna Ortega aura a été confirmé et ce ne sera ni plus ni moins qu’avec la marque Adidas. Ici, nous allons vous dire les détails de cet accord.

©GettyVoici le nouveau contrat de Jenna Ortega avec Adidas : Aura-t-elle sa propre ligne de vêtements ?

Jenna Ortega Il a travaillé dans le monde du cinéma et de la télévision dès son plus jeune âge, mais à l’âge de 20 ans, une célébrité unique lui est venue comme jamais auparavant dans sa courte carrière. Comme ses fans le savent, elle a fait partie de différentes productions, mais aucune ne l’a propulsée vers une renommée mondiale comme Merlin du service de streaming Netflix. Le succès est tel qu’il vient de signer un contrat avec adidas.

L’année 2022 de l’actrice a commencé avec le meilleur du genre horreur en étant l’une des figures principales de divers longs métrages tels que X de Ti West, Cri 5, Studio 666 Oui Carnage américain. Bien qu’il s’y soit positionné auprès d’un public précis, le grand bond en popularité s’est fait en fin d’année grâce à l’émission basée sur la famille Addams, devenue l’une des plus regardées de l’histoire de la plateforme.

+C’est l’accord de Jenna Ortega avec Adidas

Dans les dernières heures Adidas a publié une déclaration confirmant Jenna Ortega comme sa nouvelle ambassadrice mondiale. Comme on le sait, l’accord comprend être le visage principal d’une nouvelle ligne qui sera lancée par la marque allemande et qui sera le premier label créé en 50 ans. Ce n’est pas une nouveauté que cette entreprise rejoigne une célébrité, mais c’est une curiosité à quoi ressembleront les prochains vêtements.

De l’entreprise, ils ont dit: « Se réunissant avec un engagement commun à se déplacer au cœur de la culture avec style, passion et objectif, Jenna Ortega est l’incarnation parfaite de la façon dont la prochaine génération se présente au monde et de ce que cette nouvelle marque est destinée à représenter ». Brian Grevy, du directoire, a déclaré qu’ils cherchaient à repousser les limites de la culture et du sport, donc l’actrice est idéale pour promouvoir ce plan.

« Icône innovante de la télévision, passionnée de football et de yoga qui exploite son pouvoir pour exprimer ce en quoi elle croit vraiment et ce qu’elle représente, la personnalité avant-gardiste de Jenna Ortega et sa recherche incessante de créativité font d’elle l’une des pionnières. » les plus excitantes de leur génération et le partenaire idéal pour rejoindre la famille en tant que visage de leur nouvelle marque »met fin à la déclaration de adidas. C’est une nouvelle étape Jenna Ortegaqui continuera sûrement à être associé à des marques importantes.

