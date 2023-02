Arme la plus puissante du jeu : Trouvez un fusil de chasse dans Sons of the Forest – emplacement

autour de vous dans Fils de la forêt Pour vous défendre contre les méchants mutants et cannibales, vous disposez de diverses armes. Le plus fort d’entre eux est le puissant fusil à pompe, qui, cependant, veut être trouvé par vous en premier. Mais comment puis-je obtenir le fusil de chasse?

Comment puis-je obtenir le fusil de chasse?

Vous ne pouvez pas acquérir le fusil de chasse dès le début du jeu. Tout d’abord, vous devez trouver divers autres objets. En résumé, vous en avez besoin pellepour obtenir l’arme. Cependant, vous ne pouvez pas non plus accéder directement à cet outil, vous devez d’abord le faire pistolet à corde et le équipement de plongé avoir trouvé.

Comment obtenir ces objets nous vous expliquons dans ce guide.

As-tu trouvé la pelle, tu vas dans le au nord-ouest de la carte et suit le signal GPS (point violet).

© Endnight Games/45secondes.fr

Lorsque vous êtes proche de l’endroit où vous trouvez le fusil de chasse, votre appareil GPS émettra un bip très rapide. arrêter pour un Croix en bois Faites attention et creusez enfin à cet endroit avec la pelle trouvée. C’est là que vous obtenez enfin le fusil de chasse.

Un avis: Vous pouvez utiliser à la fois le fusil de chasse et le pistolet de votre compagnon IA Virginie remettre, afin qu’ils puissent désormais l’utiliser pour défendre votre camp contre les mutants. Une méthode très utile pour avoir l’esprit tranquille des visites ennuyeuses à l’avenir.