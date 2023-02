Le film nominé aux Oscars 2023 qui a marqué l’histoire de Netflix

Netflix

Le film nominé aux Oscars 2023 de Netflix a non seulement propulsé la plate-forme au sommet lors de la cérémonie, mais il est désormais entré dans l’histoire. la connaître.

Les Oscars 2023 ils sont plus proches que jamais et c’est l’un des galas les plus attendus de l’année. En effet, à cette occasion, certaines règles ont changé après le scandale qui s’est produit avec Will-Smith l’année dernière. Bien que, la vérité est qu’il a aussi des films qui ont fait beaucoup plus sensation que ceux de 2022.

Parmi eux se trouve un film qui est disponible sur Netflix et qui a une fois de plus fait de la plateforme l’une des entreprises les plus présentes aux Oscars 2023. Il s’agit de Pas de nouvelles au frontle long métrage allemand qui participe non seulement à une, mais à deux sélections de l’Académie.

Pas de nouvelles au frontle drame de guerre qui a balayé les nominations Il est en compétition pour le meilleur film et le meilleur film international. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, maintenant cette bande fait l’histoire sur netflix. La plateforme a récemment annoncé le nouveau record atteint par cette production.

Pourquoi All Quiet Front est-il entré dans l’histoire de Netflix ?

Comme chaque semaine, le géant du streaming a mis à jour sa liste des créations les plus vues de son histoire et Pas de nouvelles au front en fait partie. Dans le classement des films non anglophones les plus reproduits dans ses 28 premiers jours depuis sa première, ce film occupe la quatrième place.

Avec un total de 101 360 000 heures visionnées à ce jour, ce film qui a la possibilité d’emmener l’Allemagne au sommet des Oscars 2023 a réussi à entrer dans l’histoire sur Netflix.. Bien sûr, il n’a toujours pas dépassé trollle long métrage norvégien qui est premier du classement avec un total de 155 560 000 vues.

