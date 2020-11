The Mandalorian Saison 2 Episode 4 Synopsis Fuites, à quoi pouvons-nous nous attendre?

Le mandalorien fuite de synopsis du chapitre 12 taquine une grande réunion. Guerres des étoiles Les fans sont toujours enthousiasmés par l’épisode du chapitre 11 de la semaine dernière, qui a présenté la version en direct de Bo-Katan Kryze de Katee Sackhoff, ainsi que le nouveau personnage de Sasha Banks, Koska Reeves. Toutes les lignes mènent maintenant à Mando et l’enfant trouvant Ahsoka Tano dans les prochains épisodes. Alors que de nombreux fans ont supposé que ce serait au chapitre 12, il y a de fortes spéculations selon lesquelles cela ne se produira pas avant le chapitre 13, c’est-à-dire lorsque Dave Filoni est derrière la caméra.

Le synopsis du chapitre 12 divulgué se lit comme suit: « Le mandalorien rejoint d’anciens alliés pour une nouvelle mission. « Bien que cela ne révèle pas grand-chose sur l’épisode, cela révèle apparemment que Greef Karga (Carl Weathers) et Cara Dune (Gina Carano) feront leurs premières apparitions dans la saison 2. De plus , Weathers est derrière la caméra pour l’épisode du chapitre 12, qui, comme les trois épisodes précédents, a été écrit par Jon Favreau. Quant à savoir où Mando retrouvera son ancien équipage, c’est incertain pour le moment. Il convient également de noter que le synopsis divulgué n’a pas été officiellement confirmé.

Din Djarin et l’enfant sont maintenant partis à la recherche d’Ahsoka Tano, grâce à des informations de Bo-Katan. Quant à savoir comment ils la trouveront sur la planète forestière de Corvus, cette histoire se déroulera au cours des prochains épisodes. Il est possible que Cara Dune et Greef Karga puissent aider, et éventuellement remettre le Razor Crest à la normale après une tentative intéressante sur la lune de Trask qui s’est soldée par de nombreux souvenirs nautiques.

Quant à son retour en tant que Bo-Katan, Katee Sackhoff s’est récemment souvenue d’avoir dit à Dave Filoni sa propre théorie sur le personnage. « Je me souviens avoir dit à Dave Filoni: ‘Vous savez, pas pour rien, mais je pense [Bo-Katan is] pas mort », dit Sackhoff. Après avoir exprimé le personnage sur Rebelles et Clone Wars pendant une décennie, Sackhoff a pensé qu’elle était bien préparée pour affronter la version live-action de Bo-Katan. Cependant, elle a appris plus tard que ce n’était pas tout à fait vrai. Sackhoff avait ceci à dire à propos de son expérience d’animation et de la version live-action de Bo-Katan.

«Bien que cela m’ait donné une formidable compréhension de qui elle était en tant que personne, cela ne m’a pas aidé à comprendre sa physionomie. Cela ne m’a pas aidé à comprendre comment son visage bougeait ou comment elle marchait. vu la façon dont elle bougeait, mais c’était dans l’animation. Et donc, traduire cela d’une manière qui n’avait pas l’air caricatural était en fait plus difficile que je ne le pensais. «

En exprimant Bo-Katan, Kate Sackhoff admet qu’elle deviendrait assez sauvage dans le studio d’enregistrement. C’était sa méthode pour donner vie au personnage, mais cela n’allait pas voler en travaillant sur Le mandalorien. «Il y a un stoïcisme chez Bo-Katan qui est très déterminé et intentionnel», dit Sackhoff. « Quand elle bouge, elle a l’intention de le faire. C’est réfléchi. Alors j’ai vraiment dû trouver un moyen de la vivre et de la faire bouger. [in a way] cela semblait calculé, ce qui ne permettait pas du tout à «Crazy Katee» d’entrer en jeu. »Le synopsis divulgué pour le chapitre 12 nous vient d’IMDb.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Streaming, Disney Plus